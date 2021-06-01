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桃園美容美髮業4日起停業 賣場擬人流減半

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市美容、美髮、美睫、美甲業4日起正式停業，大賣場未來擬推以總容納量1/2管控人流。圖／市府提供
桃園市美容、美髮、美睫、美甲業4日起正式停業，大賣場未來擬推以總容納量1/2管控人流。圖／市府提供

桃園市今日舉行防疫會議，市長鄭文燦表示，美容、美髮、美睫、美甲業者多數已停業，今起至3日為宣導期，4日開始停業至14日，另傳統市場昨日實施單雙分流，連鎖大賣場經協商擬人流減半控管人數。

鄭文燦指出，美容、美髮、美睫、美甲業者不論是連鎖、非連鎖都已停業，在與業者協商後，決定以6月1日至6月3日為勸導期，讓業者適應，6月4日至6月14日則強制實施。

經發局表示，4日以後違反本公告且拒絕改善者，可依傳染病防治法處3000至1萬5000元罰鍰。

而大賣場、購物中心等量販店分流，鄭文燦表示，經過與業者協調，各大連鎖業者會進行人流減半，也會進行限時購買的設計。

經發局補充，因業者反映近期來客數較低，且多數業者搭接電商或外送服務，若未來需要執行人潮分流計畫，擬以各賣場總容納人數約1/2之標準進行人流控管，降低人數密度。

鄭文燦 電商 量販店

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