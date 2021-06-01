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市場分流管制上路首日亂象多 苗縣府籲主動遵守

中央社 / 苗栗縣1日電

為避免群聚造成防疫缺口，苗栗縣從今天起實施市場實聯制並依身分證尾數單雙號人流管制，但許多民眾不知情，市場入口無相關告示，管理員也沒有強制力，難以落實；縣府呼籲民眾主動配合遵守。

苗栗縣市場實聯制施行首日，苗栗市最熱鬧的南苗市場周邊總共有8個出入口，一大早就湧入準備買菜的民眾，但各個入口不是沒有管制，就是僅擺放一張防疫實聯制QR Code告示，供民眾自行掃碼，還有人根本不知道實聯制內容，沒有掃碼就自由進出。

相較於南苗市場，北苗市場則是在四周拉起封鎖線，只留中華路的入口，提供酒精消毒以及QR Code供民眾掃碼，管制情況較好，但也未檢查身分證，人員分流是否落實仍是未知數；此外，部分攤商抱怨原本可以自由進出的地方被拉起封鎖線，還有民眾根本就不管封鎖線，直接彎腰低頭鑽進去。

頭份市場有管理員在入口處說明實聯制，並檢查身分證文件，遇到不知情的民眾，也無強制力，頂多只能勸導，無法禁止民眾進入；但對於市場實聯制，大部分民眾都表示贊同，認為全台灣疫情還無法獲得有效控制前，這樣的管制作為不但有必要，更是保護自己、也保護他人。

苗栗縣政府工商發展處指出，市場實聯制是依身分證尾數進行人流管制措施，身分證尾數為單數1、3、5、7、9於每週三、五、日採買，尾數是雙數0、2、4、6、8於每週二、四、六採買（週一休市進行消毒），儘管上路第1天就亂象不斷，但仍呼籲鄉親主動遵守，外出亦應全程配戴口罩，做好自主健康管理。

實聯制 身分證 苗栗縣

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