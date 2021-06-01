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提升新竹馬偕篩檢量能 昌益事業群捐贈負壓防疫組合屋

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
昌益事業群贈與新竹馬偕「負壓防疫組合屋」。圖／新竹馬偕醫院提供
昌益事業群贈與新竹馬偕「負壓防疫組合屋」。圖／新竹馬偕醫院提供

因應新冠肺炎疫情持續升溫，篩檢需求遽增，昌益事業群贈與新竹馬偕醫院「負壓防疫組合屋」，除有效提升篩檢量能外，並減少一線醫護團隊因穿著多層防護衣，在執行篩檢時因炎熱天氣所造成的悶熱不適，也讓民眾有更好的就醫環境，亦能達到分艙分流之效益。

新竹馬偕醫院今指出，該篩檢組合屋位於醫院急診室外面空曠通風處，兩間組合屋各設多個空間，分別為民眾等待區、負壓採檢區及醫護人員作業區，並設有一間負壓實驗室，作為快篩檢驗使用，有效讓採檢人員和民眾零接觸，避免交叉感染之風險。此外，為更有效率完成篩檢，在組合屋裡面即可完成批價掛號、檢傷、採檢等步驟，且採檢區域為負壓設計，設有特殊抽風裝備，使得採檢過程更加安全。

新竹馬偕醫院院長翁順隆說，感謝昌益事業群情義相挺，主動替新竹馬偕搭建負壓防疫組合屋來取代現有的帳篷，臨時性帳篷對於病毒的隔絕效果有限，現在改為組合屋，不僅可以使相關採檢醫護作業環境更安全和舒適，配置的負壓空間讓來採檢的民眾分艙分流保護就醫民眾，並在其負壓實驗室內即可完成抗原快篩增加效率，提升感染管控規格，保護醫病雙方及提高就醫品質。

昌益事業群表示，希望這次搭建的負壓防疫組合屋能讓醫護人員能在安全環境下，於院外完成篩檢作業，守護醫院的第一道防線，也能提供民眾更優質的就醫環境，盼能共同努力一起抗疫，儘早度過艱困疫期，讓民眾早日回歸正常生活。

新竹馬偕醫院今指出，該篩檢組合屋位於醫院急診室外面空曠通風處，兩間組合屋各設多個空間，分別為民眾等待區、負壓採檢區及醫護人員作業區，並設有一間負壓實驗室。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕醫院今指出，該篩檢組合屋位於醫院急診室外面空曠通風處，兩間組合屋各設多個空間，分別為民眾等待區、負壓採檢區及醫護人員作業區，並設有一間負壓實驗室。圖／新竹馬偕醫院提供
昌益事業群贈與新竹馬偕醫院「負壓防疫組合屋」，將有效提升篩檢量能
昌益事業群贈與新竹馬偕醫院「負壓防疫組合屋」，將有效提升篩檢量能

新竹 馬偕醫院 醫護人員

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