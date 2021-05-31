桃園計程車生意掉9成 今起計程車公車推簡訊實聯搭車

桃園市副市長李憲明今天下午前往高鐵桃園站，視察排班計程車簡訊實聯制及防疫作為，問候計程車「運將」辛苦和感謝落實防疫，李憲明表示，受疫情影響，桃園計程車載客量銳減九成，市府今天起強制實施計程車簡訊實聯制，保障乘客及司機安全，讓乘車更安心。

市政府今天起強制要求桃園市公車、計程車業者全面落實簡訊實聯制防疫，交通局長劉慶豐表示，全市800多輛公車已全部張貼簡訊實聯制QRCode，另外全市5500多輛計程車，包括3大計程車工公會、6大衛星派遣車隊所屬車輛，都已完成簡訊實聯制。

李憲明看到計程車運將生意受疫情影響，生意冷清，他表示，疫情造成桃園計程車載客量銳減九成，目前行政院規畫推動交通業紓困補助，市政府已將計程車業納入補助對象，與中央合作全力協助計程業紓困。