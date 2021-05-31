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桃園龜山清潔隊爆確診後 垃圾周收5日視資收量彈性收運

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龜山區垃圾收運維持一周收運5天。圖／市府環保局提供
桃園市龜山區垃圾收運維持一周收運5天。圖／市府環保局提供

桃園市龜山區清潔隊員確診事件爆發，為協助龜山區垃圾收運不中斷，市府環保局長呂理德今天下午表示，在高標準防疫措施下，今天到6月13日，維持龜山區垃圾清運一周5天，廚餘瀝乾水分後併同垃圾收集，資源回收物今天收運及自6月1日到13日採彈性收運方式，資收量大的3條路線採周收5天，其餘路線一周收運2次，避免影響市民生活。

龜山區清潔中隊員1人爆發確診後，擴大採檢188人，採檢出6人染疫，其餘183人採檢陰性，市府高標防疫，將該隊員91人進行居家隔離及完成龜山全區2次大消毒。

呂理德表示，考量龜山近日清潔隊未收運資源回收物影響民眾生活，決定今天照常收運龜山一般垃圾，包括廚餘瀝乾水分後併同垃圾收集或資源回收物，並針對人力調整未來2周清運模式。

自今天起到6月13日，龜山區一般垃圾清運維持周收5日，廚餘瀝乾水分後併同垃圾收集，資收物自6月1日至13日採彈性收運，資收量大的3條路線維持周收5日，其他14條路線的各一半分別採周一、周四及周二、周五收運方式，該路線圖可上市政府環境清潔稽查大隊「垃圾清運路線即時查詢系統」或環保局官網查詢。

桃園市龜山區垃圾收運維持一周收運5天。圖／市府環保局提供
桃園市龜山區垃圾收運維持一周收運5天。圖／市府環保局提供

資源回收 廚餘 居家隔離

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