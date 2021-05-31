桃園市場依身分證單雙採買 明起到6/14若市場群聚停市

桃園市長鄭文燦跟進宣布傳統市場即起採身分證尾數單雙分流採買一次購足，因為全市多數傳統市場今天休市，市府經發局今天下午表示，傳統市場採買人潮多，為加強分流疏散，該局與各區公所的傳統市場專案小組決定明天起，每天針對22處公民有市場嚴格稽查戴口罩、禁內用、不群聚之外，並宣導民眾依身分證尾數單雙分流、自主配合採買，一次購足，避免傳統市場群聚感染。

市政府實施傳統市場身分證尾數單雙分流採買措施，依身分證尾數，單數者在周三、五、日3天採買，雙數者在周二、四、六3天採買，經發局表示，該局與各區公所成立的專案小組，將針對全市50處公民有傳統市場採買人潮，每天分批強制稽查未戴口罩、未內用及群聚者從嚴開罰，另為配合身分證單雙尾數限制人流採買，現場將宣導、勸告民眾依「尾數」市場採買。

市府經發局表示，現在各傳統市場自治會實施實聯制，要求攤商戴口罩、禁內用、不群聚，避免接觸感染，最近多次派員稽查發現，現在全市傳統市場已無內用餐聚，假日特定時段採買人多一些，但攤商、民眾大都保持防疫措施。

稽查小組將在第3級管制延至6月14日之前，將加強宣導民眾依身分證尾數單雙號進出市場採買，避免人潮群聚感染，市府將視民眾是否依身分證尾數自主分流效果，暫時宣導不開罰，如果至6月14日延長管制日期結束，該市場自治會未做好採買人流疏散，市府將直接公告停市。