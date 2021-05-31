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桃園傳統市場宣導分流 長者、行動不便者可陪同

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市府傳統市場專案小組擴大稽查人流防疫。圖／經發局提供
桃園市府傳統市場專案小組擴大稽查人流防疫。圖／經發局提供

桃竹苗4縣市今日宣布，轄內傳統市場今起採尾數「單雙分流」，有民眾質疑家中若是2位長者同住，出門需彼此扶持，是否有配套。市府表示，目前無罰則，市場自治會將協助宣導，若是長者、行動不便者可有人同行。

桃園市政府表示，目前單雙分流採以宣導為主，沒有罰則，市場自治會也會協助宣導分流及保持社交距離，外籍人士也可依照居留證尾數為依據，若有民眾行動不便或是年紀稍長，需要有人同行者，也會彈性處理。

市府昨成立傳統市場專案小組，針對市內50處公營、民營市場稽查戴口罩、禁內用、不群聚，市府今日表示，目前已統計稽查人員疫苗需求，會提報衛生局爭取優先施打疫苗。

桃園市長鄭文燦今在防疫會議指出，由於傳統市場人潮較多，易產生隱形傳播鏈，桃竹苗4縣市實施分流管制，身分證尾數單數的民眾於周一、三、五採買，尾數雙數的民眾於周二、四、六採買，也呼籲民眾採買每周1次、1次購足，減少停留。

至於大賣場、超市等量販店是否跟進，鄭文燦表示，量販店、百貨公司及購物中心原本就實施實聯制、單一出口，動線管制較傳統市場好，會請經濟發展局與各大賣場協調，是否單雙分流或限制購買時間。

傳統市場 量販店 疫苗

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