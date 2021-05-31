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捐二手物資互推皮球？ 苗縣府社會處：民眾誤會了

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣讀者kakao投訴，想要捐1部二手大廠品牌的掃描印表機，吃了閉門羹，社會處則回應民眾可能誤會了。圖／本報資料照片
苗栗縣讀者kakao投訴，想要捐1部二手大廠品牌的掃描印表機，吃了閉門羹，社會處則回應民眾可能誤會了。圖／本報資料照片

捐個二手物資有這麼難嗎？苗栗縣讀者kakao向聯合報系投訴，5月28日他想要捐1部二手大廠品牌的掃描印表機，卻碰到公務人員互推皮球，吃了閉門羹；「實物銀行」主責的縣府社會處則回應，接受捐贈的以吃的、用的民生物資為主，如白米、麵條等，民眾可能誤會了。

kakao以前在台北及苗栗捐過泡麵，最近整理家中不需要的二手物資，想要捐給苗栗弱勢族群，5月28日上午11點多，他分別打電話到縣政府社會處社會救助及社工科、老人福利科。他投訴指出，電話中開門見山要捐二手多功能大廠掃描印表機，卻吃閉門羹，捐個物資難道這麼困難嗎？

他指出，社會救助及社工科的承辦人員竟然說「只收吃的物資和錢」，再來要轉教育處，電話又遲遲轉接不進去，後來又轉給老人福利科，講了9分鐘長篇大論，要他直接找老人機構，他非常納悶火大，公務員在其位，卻無法替百姓想辦法，統籌專辦「捐物資統一窗口」難若登天嗎？

社會救助及社工科人員回應，縣府設有統一窗口，社會救濟會報專戶接受捐錢，實物銀行則受理捐物資，但以吃的、用的民生為主，例如有效期限內的白米、麵條、泡麵、醬油、罐頭及沐浴乳等，列表機不包括在內，且民間一些社團或機構可以捐，可能溝通問題造成誤會。

社會救助及社工科人員指出，就以這次疫情為例， 苗栗縣實物銀行就規畫，第三級警戒至6月14日，如果家庭居住在苗栗，因疫情造成工作暫停、收入中斷，致生活陷入困難，或將斷炊的困境，可持戶籍資料到戶籍所在地公所申請實物銀行物資暫度難關，實物銀行窗口電話037-559671。

實物銀行 社工 疫情

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