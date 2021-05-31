天公伯幫忙 竹市本周「供五停二」不啟動
旱災中央應變中心稍早宣布，目前新竹寶山、寶二水庫集水區已累計降下139.9毫米雨量，預計為水庫帶來286萬噸用水，也暫時解除新竹地區水情紅燈警戒、暫緩實施分區停水，市長林智堅表示，本周竹市將不會啟動「供五停二」，但呼籲民眾水情仍吃緊，大家仍須落實節約用水攜手抗旱。
水利署先前宣布，若5月底前水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月起新竹地區水情將進入紅燈。但因近日鋒面帶來大雨，根據水利署資料指出，寶山、寶二水庫集水區已累計降下139.9毫米雨量，預計為水庫帶來286萬噸用水，已達暫緩水情紅燈警戒標準，中央稍早也宣布新竹地區6月1日分區供水將暫緩實施。
林智堅呼籲，為水情紅燈做準備，竹市已完成158處水塔設置，並設置客雅水資源回收中心RO設備，提供竹科廠商24小時取水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言