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天公伯幫忙 竹市本周「供五停二」不啟動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅表示，本周竹市將不會啟動「供五停二」，但呼籲民眾水情仍吃緊，大家仍須落實節約用水攜手抗旱。圖／報系資料照
新竹市長林智堅表示，本周竹市將不會啟動「供五停二」，但呼籲民眾水情仍吃緊，大家仍須落實節約用水攜手抗旱。圖／報系資料照

旱災中央應變中心稍早宣布，目前新竹寶山、寶二水庫集水區已累計降下139.9毫米雨量，預計為水庫帶來286萬噸用水，也暫時解除新竹地區水情紅燈警戒、暫緩實施分區停水，市長林智堅表示，本周竹市將不會啟動「供五停二」，但呼籲民眾水情仍吃緊，大家仍須落實節約用水攜手抗旱。

水利署先前宣布，若5月底前水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月起新竹地區水情將進入紅燈。但因近日鋒面帶來大雨，根據水利署資料指出，寶山、寶二水庫集水區已累計降下139.9毫米雨量，預計為水庫帶來286萬噸用水，已達暫緩水情紅燈警戒標準，中央稍早也宣布新竹地區6月1日分區供水將暫緩實施。

林智堅呼籲，為水情紅燈做準備，竹市已完成158處水塔設置，並設置客雅水資源回收中心RO設備，提供竹科廠商24小時取水。

水庫 新竹 雨量

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