降雨量達標！新竹暫時不實施分區限水

受惠於近日滯留鋒面影響，全台水情已稍緩解，旱災中央災害應變中心指揮官、經濟部長王美花於今（31）日上午宣布，新竹、苗栗及台中地區水庫集水區累計平均降雨量都已經達100毫米以上，原訂自6月1日起於新竹實施分區供水紅燈、及苗栗、台中、北彰化地區延長分區供水8小時等措施，均暫緩實施。

依水利署統計本波梅雨鋒面於各地水庫集水區降雨效益約8900萬噸，其中桃園石門水庫約1800萬噸、新竹寶山、寶山第二水庫約286萬噸、苗栗永和山水庫300萬噸、台中鯉魚潭及德基水庫約2550萬噸、日月潭及霧社水庫約1600萬噸、南化水庫約680萬噸；由於苗栗永和山水庫集水區、台中鯉魚潭及德基水庫降雨量分別已達到5月19日旱災中央災害應變中心決議，於5月底水庫集水區累計平均雨量100毫米的門檻，因此，決定新竹、苗栗、台中、北彰化等地區的相關加強節水管控措施暫緩實施。

水利署說明，依中央氣象局研判本波梅雨鋒面可望持續至6月1日，之後於6月5日還有一波梅雨鋒面，不過6月中旬以後偏乾，因此，各地區維持目前水情燈號，並滾動檢討審慎節水調度。

因應後續降雨不確定，持續積極趕辦抗旱緊急水源計畫2.0抗旱水井、建築工地地下水、伏流水及緊急海淡水等各項工作，於6月前可增加水源達每日76.4萬噸，為原目標16.8萬噸的4.5倍。

王美花指出，非常感謝民眾配合節水、國軍動員支援及水利人員不眠不休努力執行抗旱水源開發工作，時序進入豐水期，預期若能再下一場如同昨日的降雨，就有機會解除目前紅燈分區供水的區域，但降雨未到前，仍然需要珍惜水資源、小心謹慎因應。