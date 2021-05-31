避免傳統市場成防疫破口 桃竹竹苗陸續實施分流

為避免傳統市場成為防疫破口，桃竹竹苗的公、民營傳統市場，將陸續實施分流管制，民眾必須依身分證號尾數單雙號分流進行採買，兼顧生活與防疫需求。

桃園市長鄭文燦上午主持新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫會議後直播表示，桃竹竹苗是一個治理平台，昨天與新竹市長林智堅聯繫後決定實施分流管制，身分證號尾數單數，星期三、五、日採買，身分證號尾數雙數，星期二、四、六採買，市府會偕同各市場自治會從即日起推動實施。

至於賣場、超市、量販店、百貨公司以及購物中心，鄭文燦說，這些賣場原本就實施實聯制等措施，且有單一出口設計，在動線管制上較傳統市場好，分流管制做法在賣場跟傳統市場會有所不同，請經發局與賣場協調，是否要進一步實施單雙分流或實施購買時間限制。

新竹市政府今天宣布，啟動傳統市場單雙號分流購物，林智堅指出，即日起將加強市場分流，並請民眾謹記三口訣：「快買、快走、一次購足」，先規劃採買品項，選在離峰時段前往，保持室內1.5公尺、戶外1公尺社交距離，避免用手反覆挑選食材，並縮短採購時間，如果可以一週採買一次就好。

新竹縣政府為加強防疫力度，今天宣布啟動傳統市場自主分流，請民眾6月1日起，依身分證尾數單雙分流，分批前往市場採購。新竹縣長楊文科表示，雖無罰則，但會由警方等單位加強宣導，請大家務必配合。

苗栗縣政府工商發展處指出，為降低感染風險，提升防疫強度，6月1日起，市場全面落實實聯制及依身分證尾數進行人流管制措施，希望藉此進行人流管制，避免群聚造成防疫缺口，兼顧民眾生活所需。