桃園將設社區接種站 弱勢學童停課期間可領餐券

桃園市今舉行防疫會議，市長鄭文燦表示，第1批疫苗今明2天打完，並計劃在開闊通風處設置社區接種站，另為幫助經濟弱勢家庭，原於寒暑假實施的假日餐券，擴大適用至本次停課期間。

鄭文燦表示，針對醫護人員施打疫苗進度，由於今天上班日較方便，加上長庚醫院希望全員施打，已請衛生局協調11家責任醫院，今明2天完成接種。

鄭文燦指出，目前接種疫苗可至11家責任醫院、合約診所以及各區衛生所，除此之外將再設置社區型的接種站，將於天幕球場、天幕廣場等開闊、通風且可遮陽的戶外設置，目前工務局已規劃完成，待衛生局審查後立即上線。市府補充，接種站將考量各區人數及醫療院所量能分配設置，時間、地點研議中。

為幫助弱勢家庭在停課期間的各種需求 ，鄭文燦表示自全台停課當周起，已針對低收、中低收還有近貧家庭、經濟弱勢家庭共1萬6541位學童，原於寒暑假發放的假日餐券擴大適用到本次停課期間，助弱勢學童得到生活上的支持。

有關經發局紓困專線，原先服務時間為早上8點半至晚上5點，鄭文燦表示，由於紓困需求提高，服務時間延長至晚上7點，需要正確的紓困資訊專線的民眾，可撥打專線0800-505158。桃園市政府表示，自5月26日對外公布「桃園紓困10帖」至5月28日，紓困專線3天內共受理了495件諮詢電話。

至於媒體報導，有印度搭機的返台者稱自己在集中檢疫所隔離14天後，一回家就收到簡訊，詢問衛生局及1922均未果。衛生局長王文彥回應，桃園的集中檢疫所由中央疾管署開設管理，基於分工原則，不管是居家檢疫和居家隔離，隔離書均由地方政府來開立，當時開立的理由是接受到上級的指示，本次事件還在瞭解中，再跟大家報告。