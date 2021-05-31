桃園傳統市場單雙分流 戶外停車格假日不收費

基隆、台中、高雄3地傳統市場實施身分證尾數分流採買，桃園市長鄭文燦今日宣布，與新竹市長林智堅共同決定，兩地傳統市場今起採尾數「單雙分流」，單數周一三五採買、雙數則周二四六採買，另鼓勵民眾假日不外出，停車格假日不收費。

鄭文燦指出，由於傳統市場人潮較多，易產生隱形傳播鏈，在與新竹市長林智堅商討過後，桃園市、新竹市皆實施分流管制，身分證尾數單數的民眾於周一、三、五採買，尾數雙數的民眾於周二、四、六採買，也呼籲民眾採買每周1次、1次購足，減少停留。

至於大賣場、超市等量販店是否也要跟進尾數分流？鄭文燦表示，量販店、百貨公司及購物中心原本就實施實聯制、單一出口，動線管制較傳統市場好，會請經濟發展局與各大賣場協調，是否單雙分流或限制購買時間。

有關假日減少外出，鄭文燦表示，大部分居民已減少非必要外出，假日都會待在家，為鼓勵民眾留在家，交通局所管理的戶外停車格假日收費原是為提高市區周轉率，今起含汽機車格在內，假日均不收費。