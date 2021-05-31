獲國際肯定 陽明交大二教授獲英國際高教首席會士殊榮

國立陽明交通大學與英國Advance HE（英國高等教育學會）自2018年起每年舉辦「國際高教培訓暨認證」，透過具國際公信力的專業教學培訓協助大學教師、博士生及博士後提昇高教教學專業知能，輔導申請具國際公信力的高教認證。全球目前有超過14萬高等教育學會會士，前交大教務長盧鴻興教授與陽明交大副校長李大嵩教授長期投入高教教學策略領導，分別於2020年11月、2021年5月獲得國際高教首席會士(HEA Principal Fellowship)殊榮。

陽明交大國際高教培訓暨認證中心除支持教師教學專業發展及取得高教認證外，於2019年起與Advance HE合作提供高階會士(Senior Fellowship)與首席會士(Principal Fellowship)培訓，鼓勵具高教策略影響力的高階主管提出申請。

認證申請須提出高教教學理念與願景、長期高教策略領導、在國內外高教及學術相關機構的影響力及提升整體教學品質具體事證，還須深刻反思在教學領導與提升教學品質策略的成效，透過認證申請來表彰申請者在高等教育的傑出貢獻。

據2021年4月英國Advance HE最新統計指出，全球超過14萬高教會士中僅有1%獲得最高首席會士的認證與殊榮，申請通過率不到10%。李大嵩與盧鴻興是學校國際高教培訓暨認證計畫的主要推手，並親自參與培訓及投入申請認證，兩人致力教學專業發展與爭取國際高教榮譽足為高教表率與典範。

李大嵩於電機工程學系任職至今已逾30年，擔任各層級行政主管，包括系主任、學務長、研發長，以及國內外重要職務超過15年，其教學領導核心理念為整合學術服務與產學研發，透過行政策略領導帶入科學和工程教育，讓學生與產業及國際連結，培育符合國內外產業需求的專業人才。

盧鴻興在認證申請中清楚描述他在2016至2021年擔任教務長期間，以「江南園林窗景」的意象為概念，描述在交大推動學生跨域學習、發展第二專長及彈性學分的模組學習的理念，展現交大新穎的教學思維及師生良好互動，多元、深化、融合的學習成果。

李大嵩與盧鴻興均為校內國際高教培訓暨認證計畫的指導委員，協助規畫策略與發展方針，長期以行動關懷與支持培訓活動。國際高教培訓暨認證中心主任林律君說，培訓暨認證中心成立不到3年，已培訓超過100名校內及台大、清大、成大教師及博士生，並有57名通過國際高等教育認證，獲得各層級會士榮譽，及20多名正在等待認證結果。

通過認證的教師中，包含清大天文所特聘教授江國興、陽明交大理學院副院長陳俊太、科技管理研究所副教授林士平等10名各領域教授更進一步投入培訓活動、擔任培訓講師，與Advance HE國際講師協同培訓講授，結合國際高等教育理論和趨勢及台灣在地高教現況與實踐，提升大學教師教學專業發展，為臺灣創造卓越的高等教育環境。