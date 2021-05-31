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新竹降雨累計破百毫米 將由中央宣布是否解除紅燈警戒

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹地區從昨天下午下起大雨，北水局表示，到今天早上7點為止，已在寶山、寶二水庫系統帶來139.9毫米的降雨量。圖／北水局提供
新竹地區從昨天下午下起大雨，北水局表示，到今天早上7點為止，已在寶山、寶二水庫系統帶來139.9毫米的降雨量。圖／北水局提供

旱災中央災害應變中心日前宣布新竹地區若5月31日前，寶山及寶二水庫集水區累計雨量未達100毫米以上，6月起將實施供5停2。新竹地區從昨天下午下起大雨，北水局表示，到今天早上7點為止，已在寶山、寶二水庫系統帶來139.9毫米的降雨量。北水局表示，是否解除紅燈警戒，將由旱災中央災害應變中心統一發布。

北水局在5月28日晚間及29日上午都接到氣象局的通知，立刻啟動在寶二水庫的人工增雨作業，就是希望能增加降雨量，而新竹地區從昨天下午開始下起大雨，民眾開心的在臉書分享雨勢，也紛紛祈禱雨下大一點、久一點，希望新竹能不必進入分區供水。

北水局表示，截至今天早上7點，此波雨勢在寶山及寶二水庫系統帶來139.9毫米的降雨量，約260萬噸。目前寶二水庫的水位為116.5公尺，有效蓄水量為168.03萬立方公尺、5.34%，但是否解除紅燈警戒，北水局表示，將由旱災中央災害應變中心統一對外說明。

水庫 新竹 雨量

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