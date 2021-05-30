龜山清潔隊增4例不停收 下波疫苗隊員可望優先接種

桃園市今日新增24例本土個案，其中有3例是龜山清潔中隊隊員，另有1例家屬尚無案號，有關「不停收」方針是否變更，市長鄭文燦表示垃圾清運維持正常、廚餘及回收彈性處理，無停收計畫，至於清潔隊員是否優先施打疫苗，鄭文燦則表示，第1波已有200名執行消毒勤務的同仁納入，其他清潔隊員待中央配賦下波疫苗時，將爭取列為優先施打對象。

桃園市政府指出，龜山清潔中隊群聚發生在新華亞隊部，今天新增3例（案8059、案8060、案8064）隊員以及1例家屬（尚無案號），過去2天的確診者，隊員為案7520、案7667、案7668，案7521則是家屬。目前龜山中隊189人全數採檢完畢，其中6名隊員陽性，有91人尚在居家隔離中，截至今日確診數為6名隊員、2名家屬。

龜山清潔隊又有人確診，「不停收」方針是否改變？鄭文燦表示，相關採檢已全數完成，新華亞隊部及相關支援隊員正在居家隔離，垃圾清運維持正常，廚餘及回收則由另2個隊部彈性支援，搭配上下班不用打卡、責任制、車輛異地分流、專人專車專區等措施，並無停收計畫。

而清潔隊是否列為優先施打對象？鄭文燦表示，目前環保局清潔大隊已有200名執行消毒勤務的同仁納入優先施打的對象，其他的清潔隊員待中央下一波配賦疫苗時，將爭取列為優先施打對象。

針對清潔隊員優先施打疫苗，桃園龜山中隊某隔離中的隊員表示支持，他認為當然需要接種，執行業務時不僅會接觸到來路不明的垃圾及回收物，噴藥業務也會接觸確診足跡，若能優先施打疫苗將能保障安全。

龜山清潔中隊新華亞隊部全員居家隔離中，原清運路線目前由舊華亞、中興2隊部共同支援，路線如下：一、龜山的坪頂區1路線，收運回收物，含大華里、大崗里；二、楓樹幸福線，收運回收物，含楓福里，幸福里、大崗里。