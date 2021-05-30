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負責收垃圾及確診足跡消毒 清潔隊員爭取疫苗順位優先

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
清潔隊員每天協助消毒確診者足跡，收垃圾時也與民眾密切接觸。圖／新竹縣政府提供
清潔隊員每天協助消毒確診者足跡，收垃圾時也與民眾密切接觸。圖／新竹縣政府提供

第一線防疫的醫事人員被列為公費新冠肺炎疫苗施打第一類，但新竹縣有清潔隊員反映，他們負責收取垃圾及消毒重責，也密切跟民眾接觸，疫苗施打順位卻列為第二類，期望能爭取進入第一類。衛生局則表示，疫苗陸續到貨後將依優先順序安排施打。

新竹縣確診個案與日增加，桃園市也已經出現清潔隊員確診案例，疫情不斷升溫，新竹縣就有清潔隊員反映，他們天天協助確診者足跡消毒，且收垃圾時也跟許多民眾接觸，但卻沒有疫苗保護，而先前有接獲通知可以接種，但又臨時取消，讓他們十分憂心染疫風險。

竹東清潔隊長彭朋喜表示，環保人員不在優先施打對象的名單，他也能體諒在疫苗不足的情況下，醫護、警消優先接種，但環保人員同樣也肩負防疫工作，希望中央也能將環保人員列入第一類公費疫苗施打對象，他也一再提醒隊員務必做好防護，切勿讓自己陷入染疫風險。

對此，新竹縣衛生局表示，目前醫事人員及警察人員的序位是在一般防疫人員之前，疫苗陸續到貨後，衛生局會立即依優先順序安排施打。

疫苗 衛生局 新竹

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