國民黨聯合採購疫苗？ 徐耀昌沒有表態

苗栗縣長徐耀昌今天參加國民黨主席江啟臣的藍營執政縣市長視訊會議，徐耀昌並沒有表態聯合採購疫苗案，他希望中央提供充足合格的疫苗，充足防疫物資，及足夠的防疫經費，苗栗縣一定會做好防疫措施。

江啟臣、國民黨秘書長李乾龍、總召費鴻泰今天在視訊會議致詞，再由藍營各縣市長發言，南投縣長林明溱等人主張自行購買疫苗，徐耀昌沒有表態，不過，也先前受訪曾表達縣府的立場。

徐耀昌表示，因為疫苗的研發，要經過很冗長的驗證效能等，專業的部分應由衛生福利部把關，目前台灣亟需疫苗的狀況，要盡量給大家滿足，如苗栗縣就缺很多，中央撥配國際合法疫苗，醫療院所動員施打，多一層保障，這部分是全民抗疫，一條心讓疫情紓緩，才是當務之急。