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不當一回事？後龍違反水土保持案 累計罰100萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
違反水土保持法處罰不輕，苗栗縣政府呼籲民眾注意申請水保計畫避免受罰。圖／苗栗縣政府提供
違反水土保持法處罰不輕，苗栗縣政府呼籲民眾注意申請水保計畫避免受罰。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府統計近三年因違反水土保持法，改正處分累計152萬元，其中1件後龍鎮違法凹地填土1.2公頃案，地主不當一回事，結果處分30萬元、4次改正罰鍰累計70萬元，經移送行政執行署強制執行，地主才驚覺，終於植生覆蓋完成改善。

苗栗縣山坡地占8成以上，整地、農耕、開發等行為，都必須依水土保持法擬具水土保持計畫，送請主管機關核定後施工，但每年都會有100多件違反水土保持案件，縣府最近統計公布2019年4月到今年4月，3年間限期改正案226件，完成改正169件，但仍有17件未完成改正，改正處分152萬元，其中後龍鎮1例改正處分就70萬元。

水利處指出，後龍鎮案例是外來投資客，他在後龍鎮購買1.2公頃山坡地「農牧用地」，因地勢低漥，未申請水土保持計畫，施工回填廢土，水利處依違反水土保持法，處分30萬元，並限期改善，後來地主都沒有接電話，也未依期限改善，5次改正處分，先後罰鍰8、12、20、30萬元。

地主違反水土保持法處分30萬元，加上改正處分70萬元，都沒有繳納，水利處移送行政執行署強制執行，地主驚覺事態嚴重，洽詢縣府求助，最後經輔導後，地主完繳罰鍰，並植生覆蓋，終於完成改善。

水利處指出，一些民眾或是外來投資客，不熟悉法令，或便宜行事，開發山坡地沒有申請水保計畫即施工，現在衛星影像監測一目瞭然，加上檢舉或陳情案，水利處籲請不要心存僥倖，違反水保法罰鍰最低6萬元，如果期限沒有改善，還可繼續按次改正處分，處罰相當重。

苗栗縣

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