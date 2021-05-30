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傳統市場確診採買足跡多 桃專案小組明起稽查50市場
疫情擴散，近日確診者在傳統市場染疫足跡增加，桃園市長鄭文燦指示市府經發局成立傳統市場專案小組稽查市人流及防疫，市府經發局長郭裕信今天下午表示，市場專案小組明天起排班稽查全市50處傳統市場人流防疫，如果查到未戴口罩最高罰1.5萬元、查到攤販未禁內用或群聚最高罰30 萬元。
疫情影響，居家上班及管制民眾激增，許多民眾前往傳統市場採買民生需要商品，人潮聚集造成確診足跡激增，市府經發局和各區公所人力結合，今天成立傳統市場專案小組，將針對全市50處傳統市場加強稽查「戴口罩、禁內用、不群聚」取締罰款，呼籲民眾遵守規定，以免荷包失血。
郭裕信表示，之前該局已在傳統市場稽查，因為確診者到市場足跡增加，為擴大稽查市場採買人流防疫，該局人力有限，因此結合各區公所人力，明起排班擴大稽查傳統市場採買民眾，有無戴口罩、攤販內用、群聚，但因明天很多傳統市場公休，專案小組人員將前往未公休的民營市場稽查，周二起全面稽查。
一旦查獲攤商、採買民眾，依傳染病防治法規定查核，如果未戴口罩者開單罰款3千元到1.5萬元，如果是攤商未禁止內用或民眾群聚，將開單告發6萬到30萬元，請民眾、攤商不要以身試法，以免荷包失血。
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