強化傳統市場防疫 林智堅：攤販集中區會每天消毒
新竹市長林智堅今開防疫會議，宣布竹市12大公有市場上周已經完成清潔、消毒與實聯制建置，即日起果菜市場民主路、錦華市場（錦華街）、竹蓮街等路段攤販集中區將每天清潔與消毒。並呼籲民眾先規畫採買品項，選在離峰時段前往，並縮短採購時間。
林智堅說，考量傳統市場人潮較多，市府於5月中旬規定禁止內用、禁止邊走邊吃，餐食一律僅供「外帶」。竹市12大公有市場目前都有定期消毒，又採單一出入口，並採取實聯制，更加強戴口罩宣導。
針對外圍攤商包含果菜市場民主路、錦華市場（錦華街）、竹蓮街、關東路、新源街等路，考量多為流動攤販，曾到訪多個地區，攤商集中區又無法管制單一出口，即日起將採取「每天」清潔與消毒，強化防疫。
另外，市府28、29共2日完成3025名醫事與防疫人員疫苗施打，竹市醫事人員已有6成接種疫苗，將持續向中央爭取更多疫苗，盡快完成醫事人員疫苗施打，讓防疫網更加堅固。
林智堅感謝所有熱血醫護人員協助，專責疫苗施打站結合防疫與施打效率，目前已有其他縣市來諮詢，竹市樂於分享相關經驗，盼全台一起共同築起防護網。
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