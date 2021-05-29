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關心降雨 石門水庫即時影像成熱門「祈雨站」還有音樂
「天公伯啊，把水庫灌滿吧」、「今天是黃道吉日，五行屬水」、「紅紫暴雨請示進入台灣上空狂下雨 所請照准~ 就讓暴雨再來的猛烈些吧!! 」，氣象局預報北部今天會明顯降雨，桃園市區上午下大雨的時候，石門水庫集水區還沒下雨，，不少人上桃園市政府觀旅局在YouTube的石門水庫即時影像聊天室「祈雨」，也有人用請吃雞排賭降雨，等水庫上空降雨，一度超過3000人觀看，大家希望雨包多往集水區而且停下來降雨。
觀光旅遊局指出，上周二石門水庫集水區下大雨時候，YouTube即時影像也是湧入超過3000人觀看，今天有機會突破上次的觀看紀錄。
不少網友也發現水庫即時影像有新亮點，以前安安靜靜的畫面現在有輕音樂，很不一樣。原來就是因為看即時影像的人變多，觀旅局和負責維護網站、影像畫面的公司協調，在即時影像裡加入不同的元素，最後決定配上輕音樂，希望當網友緊盯著影像、祈雨的時候，輕音樂能讓大家放鬆。
網友對輕音樂的反映很好，還發現今天的即時影像小編還會遙控鏡頭，拉近幾個平常遠遠的畫面像水庫壩頂洩洪道，一隻小鳥停在壩頂的馬路，鏡頭也拉近特寫，網友才發現是高解晰度鏡頭。觀旅局表示，目前10個裝有即時影像的景點，只有石門水庫搭配輕音樂，另外，今年底還要增加永安漁港即時影像，到時候會是4K畫面，民眾不用到漁港就可以看見漁港聞名全國的夕陽。
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