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新竹再有建商免費提供伏流水 要幫竹科企業撐過旱情

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹風建設提供建案工地的伏流水，希望協助竹科廠商撐過旱情。記者巫鴻瑋／翻攝
竹風建設提供建案工地的伏流水，希望協助竹科廠商撐過旱情。記者巫鴻瑋／翻攝

台灣遇上52年來最嚴重的旱災，甚至影響台灣半導體產業的發展。不少竹科廠商已經開始找水維持正常運轉，而新竹地區的在地建商乾脆免費提供工地伏流水，供竹科廠商免費取用，希望透過企業之間的互助，能順利撐過這次旱象危機。

竹風建設董事徐子鑑說，竹風位於竹北的工地有2000坪，經大陸工程的營造團隊開挖到地下5層，即有大量的伏流水溢出，每天都要抽水排放到水溝內相當浪費，因此經公司開會討論，決定捐出伏流水給半導體廠使用。

徐子鑑說明，他們的建案在竹北挖地下室時，因地表以下涵水量十足，10公尺深就有伏流水湧出，但施工期間要抽8至12個月才能抽乾灌漿，這些都市地表水的水質很多不輸河川原水，如果1天1千噸，240天就要抽掉24萬噸的水，足以供應一座晶圓廠用水。

目前台積電已派人檢測水質，發現水質清澈，只要稍作沉澱、水質處理，即可使用，因此近日已開始派水車到工地抽取水，目前每天可載500噸的水回台積電的廠區。

竹風建設提供建案工地的伏流水，希望協助竹科廠商撐過旱情。記者巫鴻瑋／翻攝
竹風建設提供建案工地的伏流水，希望協助竹科廠商撐過旱情。記者巫鴻瑋／翻攝

水質 半導體 台積電

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