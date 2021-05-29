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影／苗栗各水庫人工增雨 上午迎來一波降雨
梅雨鋒面接近，水利署昨晚及今天上午分別在苗栗縣永和山、明德、鯉魚潭水庫實施人工增雨，希望把握這次鋒面接近台灣時刻 增加降雨；目前水情持續嚴峻，旱災中央災害應變中心已決議，5月19至31日前如水庫集水區累計平均降雨量未達100毫米以上，6月1日起苗栗分區供水區域將延長停水8小時，竹南、頭份下個月是否會實施「延長版」供五停二，目前已進入關鍵時刻。
水利署昨晚和今天上午通知竹苗地區的水庫實施人工增雨，今天上午苗栗地區雲層密佈，中午前終於迎來一波降雨，但雨勢是否對水庫集水區有助益，仍待觀察。
自來水公司第三區管理處表示，為因應水情持續不佳，旱災中央災害應變中心於5月19日決議，19日起至31日前若水庫集水區累計平均降雨量未達100毫米以上，為加大節水力道，預定6月1日起原苗栗地區分區供水區域延長停水時段8小時，停水時間由原訂停水日凌晨0點提前至前1日晚間10點開始，復水時間由0點延後至上午6點；因應嚴峻水情，三區處積極辦理各項抗旱水源工程措施，希望降低影響民眾用水衝擊，現已進入抗旱最艱難時刻，民眾對分區供水範圍任何疑問都可撥打1910免付費電話洽詢。
苗栗縣政府在苗栗市後龍溪經國路旁新設10口抗旱水井，每日可生產近萬噸產業用水，縣府並在動物防疫所旁設置2台小型移動淨水設備提供民生用水，昨天已安裝測試完成，水利處表示這處供水站用水是將地下水再過濾使用，水質符合飲用水標準，但仍請煮沸，不可直接生飲，民眾取水請注意裝水容器是否潔淨，每次取水限量30公升。
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