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桃園水資源中心壓力測試 確保高科技產業供水無虞

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市水務局今與科技產業完成供應回收放流水的壓力測試，24小時內總共讓晶圓代工廠世界先進（5347）取用了1400噸放流水。圖／水務局提供
桃園市水務局今與科技產業完成供應回收放流水的壓力測試，24小時內總共讓晶圓代工廠世界先進（5347）取用了1400噸放流水。圖／水務局提供

桃園水情吃緊，水務局今與科技產業完成供應回收放流水的壓力測試，24小時內總共讓晶圓代工廠世界先進（5347）取用了1400噸放流水。水務局表示，目前全市有5座水資源回收中心一天約能供應3.5萬噸放流水，水質皆可達高科技產業需求，而且不收費，歡迎業者前往取用。

桃園市水務局表示，桃園的民生、工業用水幾乎全靠石門水庫供應，受旱期影響，水情燈號轉橙，各級產業都必須減供節水。然而，為了將各產業的影響降到最低，因此安排北區水資源回收中心與世界先進從昨天上午8時至今天上午8時進行供水壓力測試，確保供水情況不中斷，測試相當順利。

水務局指出，北區水資源回收中心總共提供1400噸放流水，均是MBR生物薄膜過濾系統的淨水，其中又有1000噸再經過RO逆滲透處理，水質更接近純水。

目前，除了北區水資源回收中心，龜山A7廠也採MBR過濾放流水水質，楊梅、大溪和石門等地雖採三級沙濾處理，但水質一樣能滿足高科技產業進水需求。另外，全市各水資源中心另提供一天4.5萬噸二級處理放流水，品質雖不及MBR放流水，但可作為民生次級用水使用，也歡迎民眾取用。

桃園市水務局今與科技產業完成供應回收放流水的壓力測試，24小時內總共讓晶圓代工廠世界先進（5347）取用了1400噸放流水。圖／水務局提供
桃園市水務局今與科技產業完成供應回收放流水的壓力測試，24小時內總共讓晶圓代工廠世界先進（5347）取用了1400噸放流水。圖／水務局提供

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