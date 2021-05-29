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確診足跡超市、量販店遠勝超商 侯友宜都喊話少去

萬一「封城」該準備哪些東西？ 4大類防疫物資不能少

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新竹市56處熱點持續清潔消毒 城隍廟商圈也全面清消

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府持續排定人潮聚集熱區進行定期消毒工作，也包含曾有確診者足跡的城隍廟商圈。圖／新竹市政府提供
新竹市政府持續排定人潮聚集熱區進行定期消毒工作，也包含曾有確診者足跡的城隍廟商圈。圖／新竹市政府提供

疫情尚未趨緩，新竹市政府持續排定人潮聚集熱區進行定期消毒工作，包含車站、客運站、百貨、熱點公園等56處熱點，曾有確診者足跡的城隍廟商圈也全面清潔消毒，為讓周邊居民安心，剛建置的社區篩檢站每天2次消毒，11家防疫旅館也定期消毒。

市長林智堅說，市府加強維護公共場所的環境安全，即日起，新竹市防疫消毒大隊針對56處人潮聚集的地點進行預防性噴藥工作，以漂白水（次氯酸鈉）稀釋成0.1%濃度（即1000ppm) 噴藥，重點噴灑常使用的走道、牆面、座椅、洗手檯及廁所等處。

城隍廟在13、14日進行消毒後，近日也再度進行周邊50公尺範圍全面清消作業，周邊水溝先由清溝車全面清除乾淨後、再行消毒藥噴灑。而周邊攤商包括城隍廟內部與外圍的攤商，全部都會進行再次消毒，確保該商圈環境的安全，民眾可安心前往消費。

環保局長江盛任說，新竹市營業場所業者可參照環保署訂定「營業場所自主環境消毒參考指引」，落實營業場所內外區域清潔消毒及自主管理，也建議業者主動公布營業地區消毒頻率，並張貼「本場所已依環保署消毒指引完成消毒」標示，讓民眾安心。

新竹市政府持續排定人潮聚集熱區進行定期消毒工作，也包含曾有確診者足跡的城隍廟商圈。圖／新竹市政府提供
新竹市政府持續排定人潮聚集熱區進行定期消毒工作，也包含曾有確診者足跡的城隍廟商圈。圖／新竹市政府提供

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