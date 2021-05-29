苗縣輔導鄉鎮爭取公共運輸服務升級 獲補助2815萬元
苗栗縣政府輔導縣內各鄉鎮市公所向交通部爭取「公路公共運輸服務升級計畫」補助，最近獲核定補助2815萬餘元，其中包括幸福巴士、小黃公車、候車亭增建，期盼滿足偏鄉鄉親外出、就學、就醫、購物等需求，並開發假日旅遊路線，提升苗栗縣內的公共運輸使用率及服務品質。
縣府工務處指出，為提升苗栗縣公共運輸服務品質，滿足偏鄉公共運輸需求，工務處積極輔導縣內各公所向交通部公路總局爭取「公路公共運輸服務升級計畫」補助，目前獲核定補助經費共2815萬2261元，包括卓蘭鎮402萬、三義鄉653萬、苑裡鎮197萬元、通霄鎮61萬元幸福巴士營運費用補助計畫，及通霄鎮小黃公車25萬元營運費用補助，另外還包括苑裡鎮251萬、頭屋鄉279萬、竹南鎮594萬元購車補助，後龍鎮250萬元及苑裡鎮100萬元候車亭補助。
工務處表，其中通霄鎮小黃公車規畫營運「車輪坑口至三義火車站」路線，主要為延續苗栗客運5820通霄至大坑尾（經福興）路線的服務，接送通霄福興地區鄉親至三義市區，同時行經福興地區的觀光景點及農場，也能讓遊客從三義火車站搭乘到福興地區觀光，滿足偏鄉公共運輸的民行及觀光需求。
工務處長古明弘表示，縣府憑藉歷年推動經驗，輔導各鄉鎮市公所提案成功爭取公路公共運輸服務升級計畫補助，期盼透過幸福巴士基本民行計畫提供鄉親更多公共運輸服務，另外興建候車亭改善候車環境提升服務品質，未來將繼續努力推動滿足偏鄉鄉親外出、就學、就醫、購物需求，並以基本民行為主、觀光為輔， 致力提升苗栗縣公共運輸使用率及服務品質，也請民眾多多搭乘利用。
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