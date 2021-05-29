桃園防疫計程車增載輕症轉居家隔離 津貼提高至5000元

桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議，他宣布防疫計程車加入支援載送「輕症者轉居家隔離」，其中每趟次的防疫津貼從原本3500元提高至5000元，1天只能執行1趟，結束後要全車大消毒，他也說，防疫計程車隊投入後沒有司機被感染，應給予支持。

鄭文燦指出，防疫計程車隊桃園有機場、市區2個防疫車隊，總共533輛，第一輪疫苗施打時，有請防疫計程車要優先施打，之前有433輛車約8成接種，今年1月至今的服務4142趟次，每一趟次加發防疫津貼3500元，1天只能完成1趟，單趟完成後全車需消毒。

鄭文燦說，現推出新政策，「輕症轉居家隔離也由防疫計程車支援」，衛生局令準備100件件防護衣、N95口罩給車隊，該部分防疫津貼決定從3500元提高至5000元，他也感謝防疫車隊配合，且1年多防疫任務沒有司機被感染。

另外，桃園市環保局龜山中隊有3個隊部，其中1個隊部多人確診，因此該隊部所有隊員居家隔離，龜山垃圾清運由原本2個隊部負責也會調派支援，清潔隊員職勤前後都要消毒，龜山會保持清運的能量，已經走過清潔路線，都完成消毒，龜山區還會再全區大消毒一次。

鄭也說，中央針對紓困4.0其中弱勢家庭生活補助，必須在6月3日撥款4500元，桃園統計身障、中低收入老人兒少共6萬8607人，發放金額3億873萬多元，會儘早完成作業如實撥付。

他也提到，針對防疫照顧假，財政部宣布雇主給付薪資未來申報營所稅，可以用薪資兩倍扣除，經發局會加以宣導，更多雇主支持防疫照顧假。