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影／烏雲壓境 寶二水庫實施人工增雨作業準備攔雨

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
北水局29日上午在寶二水庫實施人工增雨作業。圖／北水局提供
北水局29日上午在寶二水庫實施人工增雨作業。圖／北水局提供

根據中央氣象局上午資料，氣象雷達已可見台灣西北部外海出現颮線，可能會出現劇烈降雨，北水局繼昨晚實施人工增雨作業後，今天上午9點10分同樣實施，希望藉著這波鋒面通過的不穩定天氣，能帶來足夠雨勢，避免新竹地區在6月1日進入分區供水狀態。

目前寶二水庫蓄水量為87.59萬立方公尺、蓄水率2.8%，寶山水庫更僅有39.23萬立方公尺；根據旱災中央災害應變中心決議，5月31日前若水庫集水區累計雨量未達100毫米以上，6月1日起新竹地區將實施供5停2。

因此今明2天將是關鍵，如果集水區雨量能超過目標100毫米標準，新竹地區就能順利不進入分區供水，但即便沒有達到，也能紓解目前十分緊張的用水情況，並且為水庫帶來蓄水。

目前新竹被納入預定分區供水的區域，都已經設置臨時供水站，屆時如果不幸仍必須實施分區供水，包含自來水公司、各鄉鎮市公所都會協助民眾解決用水問題，以水車載運乾淨用水到供水站，讓民眾領取使用。

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