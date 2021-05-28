竹市藍營議長籲中央別擋疫苗 藍黨團盼鬆綁企業篩檢

疫苗問題引起各界討論，新竹市議會議長許修睿與市議會國民黨黨團，今天透過視訊與錄影方式，齊聲呼籲中央與地方政府都要聽人民與企業吶喊的聲音，「疫苗，中央不要阻擋；快篩，地方要成全」，希望盡早開放疫苗來台，並放寬篩檢政策。

國內因疫情死亡人數連日來攀升，今天又公布新增19人死亡。國民黨籍的議長許修睿說，人民正在用生命跟病毒賽跑，疫苗早一天進來台灣，就多一個人得救。「意識型態政治算計擺兩邊，開放疫苗來台要當先」。

國民黨團總召陳慶齡也說，新竹科學園區是台灣的經濟命脈，疫情時代，「竹科失守，不是同島一命，是同島沒命、世界沒命！」新竹市議會國民黨團公開呼籲政府放下政治意識型態的高牆，應放寬篩檢政策，讓民間企業自行購買快篩劑。

藍營黨團也希望新竹市政府不要阻擋新竹企業對員工進行快篩，因為只要10分鐘就能初步知道是否陽性或陰性，如陽性則需前往醫院做檢驗，核酸檢測陽性才是確診。

許修睿認為，抗中不能抗疫，戴口罩、請洗手、減少人的流動，都是被動性的防疫，打疫苗產生群體免疫才是主動性的防疫，當務之急是取得疫苗，要開門接納世衛組織核准的疫苗來台，「台灣不會因打了二針，命就被統去，相反地，會因此活下去」。