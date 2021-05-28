影／竹市首創設專責疫苗接種站 2800劑疫苗拚3天內打完

新竹市政府昨天獲配2800劑AZ疫苗，安排第一線醫護、警消與防疫人員優先施打，為因應未來疫苗陸續抵台，市府也在24小時內於動物園第二停車場打造「專責疫苗接種站」，戶外空間通風，並依序設置排隊等候、報到、接種等6大區，市長林智堅說，感謝熱心醫護團進駐，現場設6個接種窗口提升效率，目標3天內打完再向中央爭取。

「疫苗是疫情唯一解方！」林智堅，有意願施打疫苗的人持續增加，新設立的專責疫苗接種站主要目的在於加快疫苗接種效率、減少民眾出入醫院，以及分攤五大醫院負擔等，由於未來會有更多疫苗陸續抵台，此處專責接種站將持續運作，替民眾接種。

新竹市昨天獲配2800劑疫苗將優先都給一線醫護、防疫工作相關人員施打，市府統計，1900劑給竹市專責醫院醫護人員，其餘900劑分配給基層診所醫事人員、警察及消防、民政人員等施打，醫護人員主要留在醫院施打，其餘人員安排到專責接種站。

疫苗接種站坐落於動物園第二停車場（原華麗雅緻餐廳停車場），該場地開闊通風，不僅方便接種者停車，現場也搭設棚架依序設置排隊等候區、報到區、等候區、評估區、注射區與觀察休息區，另備有冰箱、急救設備、救護車、急診醫護。

新竹市警察局今天安排外勤員警到接種站施打疫苗，東門派出所黃姓巡佐說，起初大家因看到相關報導，對於接種疫苗有負面觀感，但隨疫情升溫，病毒是看不見的，接種才能增加保護力，自己配合政府政策也很期待施打，希望能保護自己與保護他人。