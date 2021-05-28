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新竹市成立專責疫苗接種站 提高施打效率

中央社 / 新竹市28日電

新竹市長林智堅今天宣布，為加速疫苗接種效率，市府於動物園第二停車場成立「專責疫苗接種站」，下午正式啟用，為第一線防疫人員施打公費疫苗。

林智堅說，有意願施打疫苗的人將持續增加，新竹市府新設立疫苗接種站，可加快疫苗接種效率，建構更強大防疫網，並減少民眾出入醫院，分攤竹市5大醫院負擔。

林智堅指出，昨天新竹市獲配的2800劑疫苗將優先都給一線醫護、防疫工作相關人員施打，1900劑給竹市專責醫院醫護人員，其餘900劑則是基層診所醫事人員、警察及消防同仁、民政人員等施打。

林智堅表示，為加快接種速度，竹市設置疫苗接種站，並邀請來自基層診所、醫院的熱血醫護進駐，他再次感謝醫護人員共同參與協助，接種站首要目標為第一類防疫人員如警消民政人員施打疫苗，建立強而有力防護網，更維持醫療與防疫量能。

市府指出，疫苗接種站坐落於動物園第二停車場（原華麗雅緻餐廳停車場），便於民眾停車，現場備有冰箱、急救設備、救護車、急診醫護。

市府指出，符合公費疫苗接種資格者報到後，由醫生問診，接著就會接種疫苗，填完全程過程僅需10分鐘，過程便捷又快速；疫苗施打後，需再休息30分鐘，同樣設有休息區等，全程也有熱血志工協助動線導引。市府也持續爭取公費疫苗，疫苗未來接種站將持續提供服務。

此外，新竹市府持續招募熱血醫護，為醫院分攤篩檢、施打疫苗等壓力，有意願醫護人員可撥打新竹市衛生局電話03- 5355253、醫師公會電話03-5230034，或採線上報名https://reurl.cc/V3Gx6Q

疫苗 新竹 林智堅

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