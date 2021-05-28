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轄區確診者最多 苗縣消防第2大隊全員打疫苗

中央社 / 苗栗縣28日電

苗栗縣至昨天累計8名新冠肺炎確診個案，其中5人均在消防局第2大隊所屬轄區，是高風險執勤區域，全大隊包含造橋、後龍分隊72人今天完成AZ疫苗接種，增加防護力。

苗栗縣5月17日公布首例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案出現在後龍鎮，後續新增確診者包括5月22日後龍鎮1人、5月24日三灣、造橋各1人、5月25日造橋2人、5月26日頭份1人、5月27日造橋1人。截至今天，縣內累計8名確診個案中，有5人分布在消防局第2大隊所屬的造橋和後龍分隊轄區。

苗栗縣政府針對中央近期撥付1800劑AZ疫苗，除前線醫護人員優先施打外，還加入實際執行防疫、救護如警察、消防人員，在疫苗數量有限情況下，依照比例針對高風險區域進行施打；今天第2大隊包含大隊部及造橋、後龍、竹南分隊72名同仁全數完成接種疫苗。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風指出，目前國內疫情嚴峻，同仁們負責載送疑似甚至確診個案、匡列接觸者及快篩站檢疫對象等，雖盡可能做好萬全防護，但執勤的內心壓力仍非常大，「最怕的是在不知情狀況下把病毒帶回家傳染給家人」，施打疫苗除增加個人防護力，降低染疫風險，也讓同仁及其家人多一分安心。

曹春風也呼籲民眾，當救護車救護消防員詢問TOCC如職業別、旅遊史、接觸史、近期是否參加聚會等問題時，務必要誠實告知，不可隱瞞，否則將影響評估，也可能讓消防救護員受到感染傷害，「拜託一定要誠實，才能保護自己與他人」。

AZ疫苗 苗栗縣 新冠肺炎

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