快訊

國產疫苗也納計算 陳時中：10月底疫苗覆蓋率達六成

醫療量能吃緊！全國180家醫院開設專責病床數達9015床

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣電子煙危害防制自治條例獲核定 使用最高可罰1萬元

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
電子煙被認為可能危害健康，且使用上存在爆炸風險。圖／桃園市衛生局提供
電子煙被認為可能危害健康，且使用上存在爆炸風險。圖／桃園市衛生局提供

新竹縣府所制定的「新竹縣電子煙危害防制自治條例」，去年送縣議會通過後函送中央，終於在5月10日獲衛福部核定，縣府也表示將在近日公告施行，屆時如果民眾吸食、使用電子煙，最高將會被罰1萬元，販賣更可處10萬元罰鍰。

衛生局表示，電子煙屬於霧化器，若使用者不當使用，造成電池爆炸，有可能產生灼傷、失明等風險，且危害使用者及周遭人員生命安全及健康，而且在室內使用電子煙，煙霧不易揮散，使煙油吸入體內，可誘發精神疾病、缺氧性腦損傷、嘔吐等症狀。

新竹縣在去年擬定「新竹縣電子煙危害防制自治條例」，於去年11月送縣議會通過後，今年5月10日正式獲衛福部核定，縣府表示會盡快在近日內公布施行，條例內文含有7條，呼籲民眾遵守，以免觸法。

條例當中寫明，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告電子煙或與電子煙相關器物，違法者最高可處10萬元罰鍰，任何人也不得使用電子煙，違法者處2000元以上、10000元以下罰鍰。

而針對未成年的青少年吸食電子煙，同樣特別納管，除了必須依法繳納罰鍰，未成年人還需要接受2小時以上電子煙危害防制宣導教育。

衛生局則強調，電子煙無助戒菸，二手煙霧對室內空氣品質的影響，會對兒童、青少年、孕婦等可能造成健康損害，如果民眾有戒菸需求，可就近尋求醫療機構協助，或撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢或洽詢新竹縣政府衛生局菸害防制專線03-5518160轉241-247。

衛生局 新竹 戒菸

延伸閱讀

嚴查外出未戴口罩 竹縣警遇騎士用衣服蓋頭一查通緝犯

影／好消息！竹縣今0確診 先前2確診排除感染

停課導致契作有機蔬菜滯銷 竹縣推蔬菜箱促銷助農友

台中市將推共享運具自治條例規範 不再重演oBike之亂

相關新聞

竹縣電子煙危害防制自治條例獲核定 使用最高可罰1萬元

新竹縣府所制定的「新竹縣電子煙危害防制自治條例」，去年送縣議會通過後函送中央，終於在5月10日獲衛福部核定，縣府也表示將...

528月經日 苗栗首推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」

5月28日是「世界月經日」，苗栗縣政府今天試推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」，在縣內24個據點，包括縣府3處辦公大樓服...

疫情衝擊 台灣國際木雕競賽收件評審時間延後

受疫情衝擊，已舉辦14屆的台灣國際木雕競賽今年收件及評審時間都將延後。

竹北民間企業捐贈巡邏車 希望提升警方裝備維護治安

新竹縣竹北市一間民間企業，昨天特別向竹北警分局捐贈2輛巡邏車，希望提升警察的裝備，並且讓警方能更好運用這些巡邏車，也能提...

社區篩檢站缺人力 新竹市政府招募「防疫新竹隊」

新竹市政府已在國軍新竹地區醫院設置1處社區篩檢站，下周將與科管局合作在新竹科學園區建置第2處篩檢站，篩檢站硬體設備沒問題...

竹市街友生活更困苦 平安站盼納入疫苗優先施打

新竹市列冊街友約50多人，受疫情衝擊大，有7成街友原本臨時工作喊卡，生活更困苦，人安基金會新竹平安站輔導的地瓜媽媽也不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。