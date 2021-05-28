竹縣電子煙危害防制自治條例獲核定 使用最高可罰1萬元

新竹縣府所制定的「新竹縣電子煙危害防制自治條例」，去年送縣議會通過後函送中央，終於在5月10日獲衛福部核定，縣府也表示將在近日公告施行，屆時如果民眾吸食、使用電子煙，最高將會被罰1萬元，販賣更可處10萬元罰鍰。

衛生局表示，電子煙屬於霧化器，若使用者不當使用，造成電池爆炸，有可能產生灼傷、失明等風險，且危害使用者及周遭人員生命安全及健康，而且在室內使用電子煙，煙霧不易揮散，使煙油吸入體內，可誘發精神疾病、缺氧性腦損傷、嘔吐等症狀。

新竹縣在去年擬定「新竹縣電子煙危害防制自治條例」，於去年11月送縣議會通過後，今年5月10日正式獲衛福部核定，縣府表示會盡快在近日內公布施行，條例內文含有7條，呼籲民眾遵守，以免觸法。

條例當中寫明，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告電子煙或與電子煙相關器物，違法者最高可處10萬元罰鍰，任何人也不得使用電子煙，違法者處2000元以上、10000元以下罰鍰。

而針對未成年的青少年吸食電子煙，同樣特別納管，除了必須依法繳納罰鍰，未成年人還需要接受2小時以上電子煙危害防制宣導教育。

衛生局則強調，電子煙無助戒菸，二手煙霧對室內空氣品質的影響，會對兒童、青少年、孕婦等可能造成健康損害，如果民眾有戒菸需求，可就近尋求醫療機構協助，或撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢或洽詢新竹縣政府衛生局菸害防制專線03-5518160轉241-247。