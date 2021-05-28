快訊

確診夫妻跑遍雙北宜擺攤 林右昌：傳統市場是最大群聚

台北市警士林分局1警確診 同樓層30多人正在醫院快篩

528月經日 苗栗首推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
5月28日是「世界月經日」，苗栗縣政府今天試推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」，在縣府3處辦公大樓服務台及18鄉鎮市公所、身障發展中心、新住民家服中心、婦女中心共24個據點提供衛生棉。圖／苗栗縣政府提供
5月28日是「世界月經日」，苗栗縣政府今天試推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」，在縣府3處辦公大樓服務台及18鄉鎮市公所、身障發展中心、新住民家服中心、婦女中心共24個據點提供衛生棉。圖／苗栗縣政府提供

5月28日是「世界月經日」，苗栗縣政府今天試推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」，在縣內24個據點，包括縣府3處辦公大樓服務台及18鄉鎮市公所、身心障礙發展中心、新住民家庭服務中心、婦女中心都提供衛生棉，讓有需要的女性可在臨時突發的生理狀況下有個便利友善的管道獲取衛生棉。

苗栗縣政府社會處指出，婦女的生命週期脫離不了月經，縣府結合全縣18鄉鎮公所共同推出這項創舉關心女性月經貧窮、月經羞恥現象，盼透過衛生棉補給分享行動，營造女性友善職場，同時提供洽公民眾友善服務措施，期望以政府為表率，引起更多苗栗縣友善企業及店家響應，打造苗栗性別友善共同生活圈。

社會處表示，衛生棉補給站的行動很友善便利，可在24個據點向服務台領取（不用登記或簽名），有的據點還是直接在廁所外設置衛生棉分享盒供取用，為落實性別平等及破除月經汙名，不限女性領取，當辦公或洽公時因月經感到不舒服或不方便時，身旁男性都可以代為領取，為女性服務一下，同時宣導救「急」不分性別、破除月經羞恥、關心月經貧窮你我一起來的觀念。

苗栗縣

延伸閱讀

苗栗造橋快篩1人陽性 指標個案4906相關者共5人染疫

苗栗今天新增2確診 明起餐飲業禁止內用

苗栗公所分流分區收垃圾 店家送咖啡小紙條寫感謝

苗栗後龍確診排班計程車司機 台北2度篩檢不成

相關新聞

528月經日 苗栗首推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」

5月28日是「世界月經日」，苗栗縣政府今天試推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」，在縣內24個據點，包括縣府3處辦公大樓服...

疫情衝擊 台灣國際木雕競賽收件評審時間延後

受疫情衝擊，已舉辦14屆的台灣國際木雕競賽今年收件及評審時間都將延後。

竹北民間企業捐贈巡邏車 希望提升警方裝備維護治安

新竹縣竹北市一間民間企業，昨天特別向竹北警分局捐贈2輛巡邏車，希望提升警察的裝備，並且讓警方能更好運用這些巡邏車，也能提...

社區篩檢站缺人力 新竹市政府招募「防疫新竹隊」

新竹市政府已在國軍新竹地區醫院設置1處社區篩檢站，下周將與科管局合作在新竹科學園區建置第2處篩檢站，篩檢站硬體設備沒問題...

竹市街友生活更困苦 平安站盼納入疫苗優先施打

新竹市列冊街友約50多人，受疫情衝擊大，有7成街友原本臨時工作喊卡，生活更困苦，人安基金會新竹平安站輔導的地瓜媽媽也不敢...

桃1期稻抽穗期 調埤塘、河川供水

桃竹苗水情吃緊，5月底至6月為農水署桃園辦事處第3灌區一期稻抽穗期，水利署北水局近日協調，抽穗期所須數百萬噸水全由埤塘和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。