528月經日 苗栗首推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」

5月28日是「世界月經日」，苗栗縣政府今天試推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」，在縣內24個據點，包括縣府3處辦公大樓服務台及18鄉鎮市公所、身心障礙發展中心、新住民家庭服務中心、婦女中心都提供衛生棉，讓有需要的女性可在臨時突發的生理狀況下有個便利友善的管道獲取衛生棉。

苗栗縣政府社會處指出，婦女的生命週期脫離不了月經，縣府結合全縣18鄉鎮公所共同推出這項創舉關心女性月經貧窮、月經羞恥現象，盼透過衛生棉補給分享行動，營造女性友善職場，同時提供洽公民眾友善服務措施，期望以政府為表率，引起更多苗栗縣友善企業及店家響應，打造苗栗性別友善共同生活圈。

社會處表示，衛生棉補給站的行動很友善便利，可在24個據點向服務台領取（不用登記或簽名），有的據點還是直接在廁所外設置衛生棉分享盒供取用，為落實性別平等及破除月經汙名，不限女性領取，當辦公或洽公時因月經感到不舒服或不方便時，身旁男性都可以代為領取，為女性服務一下，同時宣導救「急」不分性別、破除月經羞恥、關心月經貧窮你我一起來的觀念。