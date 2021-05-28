疫情衝擊 台灣國際木雕競賽收件評審時間延後

受疫情衝擊，已舉辦14屆的台灣國際木雕競賽今年收件及評審時間都將延後。

苗栗縣政府文化觀光局上午宣布，2021台灣國際木雕競賽展第一階段書面審查時間原訂6月7日，將延至6月21日辦理評審，收件截止時間由原訂5月31日順延至6月11日；第二階段作品審查時間原訂7月19日，將順延至8月2日辦理，國內作品收件時間由原訂7月16、17日，延至7月30、31日，國外作品由原訂6月8日至7月16日，延為6月22日至7月30日。

文觀局指出，因應新冠肺炎疫情嚴峻及配合全國整體防疫政策，因此將今年台灣國際木雕競賽展評審及收件時間延後辦理，以便參展者有更充裕時間送件參賽，相關活動資訊請留意三義木雕博物館臉書。