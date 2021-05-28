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疫情衝擊 台灣國際木雕競賽收件評審時間延後

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
三義木雕博物館從2008年迄今辦理14屆台灣國際木雕競賽。本報資料照片
三義木雕博物館從2008年迄今辦理14屆台灣國際木雕競賽。本報資料照片

疫情衝擊，已舉辦14屆的台灣國際木雕競賽今年收件及評審時間都將延後。

苗栗縣政府文化觀光局上午宣布，2021台灣國際木雕競賽展第一階段書面審查時間原訂6月7日，將延至6月21日辦理評審，收件截止時間由原訂5月31日順延至6月11日；第二階段作品審查時間原訂7月19日，將順延至8月2日辦理，國內作品收件時間由原訂7月16、17日，延至7月30、31日，國外作品由原訂6月8日至7月16日，延為6月22日至7月30日。

文觀局指出，因應新冠肺炎疫情嚴峻及配合全國整體防疫政策，因此將今年台灣國際木雕競賽展評審及收件時間延後辦理，以便參展者有更充裕時間送件參賽，相關活動資訊請留意三義木雕博物館臉書

文觀局長林彥甫表示，台灣國際木雕競賽自2008年辦理迄今已14屆，成為國際木雕藝術界盛事及 各國木雕好手交流與較勁的舞台；競賽分為「工藝木雕類」、「當代木雕類」，期盼透過所有工藝木雕產業與當代木雕藝術創作者的廣泛參與及良性切磋，達到協助台灣本土工藝木雕產業升級、提升台灣當代木雕藝術與國際文化之接軌與對話，歡迎喜愛木雕創作的朋友踴躍參賽。

三義木雕博物館從2008年迄今辦理14屆台灣國際木雕競賽。本報資料照片
三義木雕博物館從2008年迄今辦理14屆台灣國際木雕競賽。本報資料照片

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