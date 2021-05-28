快訊

確診夫妻跑遍雙北宜擺攤 林右昌：傳統市場是最大群聚

台北市警士林分局1警確診 同樓層30多人正在醫院快篩

竹北民間企業捐贈巡邏車 希望提升警方裝備維護治安

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
南茂科技捐贈2輛警用巡邏車給竹北警方。圖／竹北警分局提供
南茂科技捐贈2輛警用巡邏車給竹北警方。圖／竹北警分局提供

新竹縣竹北市一間民間企業，昨天特別向竹北警分局捐贈2輛巡邏車，希望提升警察的裝備，並且讓警方能更好運用這些巡邏車，也能提升治安力度，對此警察局長吳敬田表示，非常感謝企業願意支持警察工作，警方也會盡力執行警政勤務，不讓民眾失望。

捐贈巡邏車的是位於竹北市的南茂科技，因見竹北市人口在短時間內快速成長，並且超過20萬人口，董事長鄭世杰經過竹北市長何淦銘居中牽線，才將2輛巡邏車捐贈到竹北警分局手中。

昨天雙方在竹北市公所辦理捐贈儀式，警察局長吳敬田表示，警察執行防疫稽查工作是與行政一體、防制疫情擴大，不但保護自己及家人，更保護全體社會大眾安全，他代表警察局非常感謝南茂科技董事長，捐贈2輛警用巡邏車供員警使用。

吳敬田也說，能有企業支持警察工作，他感到由衷感謝，相信在各方支持期待之下，警局一定做好各項警政工作，及有效執行防疫措施，使人民在安全及健康之下生活。

南茂科技捐贈2輛警用巡邏車給竹北警方。圖／竹北警分局提供
南茂科技捐贈2輛警用巡邏車給竹北警方。圖／竹北警分局提供

警察 北市

延伸閱讀

南茂助警防疫 捐贈兩部警用巡邏車予新竹縣警察局

新竹縣民間企業捐贈奈米消毒罐 要協助第一線員警抗疫

竹縣新埔警分局廳舍拆除重建 將釋出400坪空間作綠地

新竹縣新增1例確診 足跡集中竹北市五金百貨賣場、銀行

相關新聞

528月經日 苗栗首推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」

5月28日是「世界月經日」，苗栗縣政府今天試推婦女友善服務措施「衛生棉補給讚」，在縣內24個據點，包括縣府3處辦公大樓服...

疫情衝擊 台灣國際木雕競賽收件評審時間延後

受疫情衝擊，已舉辦14屆的台灣國際木雕競賽今年收件及評審時間都將延後。

竹北民間企業捐贈巡邏車 希望提升警方裝備維護治安

新竹縣竹北市一間民間企業，昨天特別向竹北警分局捐贈2輛巡邏車，希望提升警察的裝備，並且讓警方能更好運用這些巡邏車，也能提...

社區篩檢站缺人力 新竹市政府招募「防疫新竹隊」

新竹市政府已在國軍新竹地區醫院設置1處社區篩檢站，下周將與科管局合作在新竹科學園區建置第2處篩檢站，篩檢站硬體設備沒問題...

竹市街友生活更困苦 平安站盼納入疫苗優先施打

新竹市列冊街友約50多人，受疫情衝擊大，有7成街友原本臨時工作喊卡，生活更困苦，人安基金會新竹平安站輔導的地瓜媽媽也不敢...

桃1期稻抽穗期 調埤塘、河川供水

桃竹苗水情吃緊，5月底至6月為農水署桃園辦事處第3灌區一期稻抽穗期，水利署北水局近日協調，抽穗期所須數百萬噸水全由埤塘和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。