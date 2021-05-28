竹北民間企業捐贈巡邏車 希望提升警方裝備維護治安

新竹縣竹北市一間民間企業，昨天特別向竹北警分局捐贈2輛巡邏車，希望提升警察的裝備，並且讓警方能更好運用這些巡邏車，也能提升治安力度，對此警察局長吳敬田表示，非常感謝企業願意支持警察工作，警方也會盡力執行警政勤務，不讓民眾失望。

捐贈巡邏車的是位於竹北市的南茂科技，因見竹北市人口在短時間內快速成長，並且超過20萬人口，董事長鄭世杰經過竹北市長何淦銘居中牽線，才將2輛巡邏車捐贈到竹北警分局手中。

昨天雙方在竹北市公所辦理捐贈儀式，警察局長吳敬田表示，警察執行防疫稽查工作是與行政一體、防制疫情擴大，不但保護自己及家人，更保護全體社會大眾安全，他代表警察局非常感謝南茂科技董事長，捐贈2輛警用巡邏車供員警使用。