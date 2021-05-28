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社區篩檢站缺人力 新竹市政府招募「防疫新竹隊」
新竹市政府已在國軍新竹地區醫院設置1處社區篩檢站，下周將與科管局合作在新竹科學園區建置第2處篩檢站，篩檢站硬體設備沒問題，但運作最缺人力，市府衛生局發出招募「防疫新竹隊」訊息，歡迎有護理師執照者踴躍報名，每場次可領薪津2500元。
新竹市衛生局指出，6月初將在竹科設社區篩檢站，地點在東區篤行路1號，比照首座社區篩檢站運作模式，分上下午場，早上暫定8點開始、下午暫定1點開始，原則每場次4小時，周六、日暫定只有上午場次，每場次需要4名護理人員、1名備援護理人員。
竹科社區篩檢站採高規格防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規畫獨立作業空間，PCR篩檢站採正壓採檢亭，採檢人員與高風險者零接觸。由於篩檢站啟用在即，市府衛生局也發出招募「防疫新竹隊」的消息，鼓勵55歲以下有護士或護理師執照的護理人員報名，每場次薪津2500元，主要協助醫師採檢、標識檢體與衛教民眾。
此外，篩檢站每場次也需要17名行政人員，市府衛生局指出，報名者須年滿18歲，主要工作內容為協助人員報到引導、庶務等行政作業，薪津每場次1500元，同樣歡迎熱血民眾加入行政人員行列。詳情可上衛生局官網或撥衛生局專線03-535-5253。
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