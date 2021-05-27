桃園市慰問金將擴大發放 醫護3個月已發1718萬

桃園市政府今召開防疫會議，市長鄭文燦宣布將擴大發放確診、隔離慰問金給予警察、消防、環保、衛生等一線防疫人員，比照醫護人員，確診者發放10萬元，隔離者3萬元；衛生局表示，今年2月至今已向醫護發放1718萬元。

桃園市衛生局表示，依據今年2月發布的「桃園市醫事人員執行醫療照護因嚴重特殊傳染性肺炎受隔離或致感染慰問金作業要點」，截至今日，共已向醫護人員發放1718萬元的慰問金。

至於警、消、環、衛具體包含哪些人員，發放是否可回溯過往個案？衛生局表示，因涉及跨局處業務，仍在研議中。

鄭文燦今表示，桃園率全國之先，提供醫療院所醫事相關人員慰問金，若因執行業務而確診或居家隔離者，分別給予10萬元及3萬元，即日起將擴大至所有第一線防疫人員，含警察、消防、環保、衛生、醫護皆適用，由市府防疫預備金支應，給予防疫團隊更大的支持和保障。

鄭文燦也說，有鑑於第一線防疫人員身處高風險環境，目前市府依據第一線防疫人員的類別屬性，提供防疫津貼或加班費等補貼支持；例如消防局執行防疫勤務，若載送到疑似個案，每人可領3000元防疫津貼，若載送到確診個案者，每人可領5000元，外加5日的自主健康管理假。各區公所投入居家檢疫關懷工作的人員，也提供加班費、手機通訊費及防疫津貼等。