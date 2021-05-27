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緊鄰區公所和戶政所 桃園龍潭篩檢站惹議

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
龍潭篩檢站緊鄰區公所和戶政事務所，令民眾憂心。桃園市長鄭文燦表示篩檢站動線若與洽公民眾動線交織，會做檢討調整。圖／桃園市議會國民黨團提供
龍潭篩檢站緊鄰區公所和戶政事務所，令民眾憂心。桃園市長鄭文燦表示篩檢站動線若與洽公民眾動線交織，會做檢討調整。圖／桃園市議會國民黨團提供

桃園市政府為緩解專責醫院篩檢者爆量，日前在桃園和龍潭等地設置社區篩檢站，但有民眾向市議員梁為超、徐玉樹反映龍潭篩檢站設置地點不當，萬一有確診者前往，恐有傳播風險；市長鄭文燦表示，採檢站的動線一定會與一般民眾分離，如果有不恰當的地方，一定會檢討調整。

徐玉樹指出，龍潭篩檢站設置在龍潭行政園區，鄰近區公所、戶政所和圖書館，該行政園區每天上下班和洽公民眾高過2百人，設置地點明顯不當。市府專斷獨行，不顧人民健康及死活，如果以後發生任何問題，市府應該負起一切責任。

徐玉說也說，根據統計資料，今年1月1日至5月26日為止，桃園新冠肺炎確診病例有226例，僅次於新北市和台北市，全國排名第3，屬於重災區，在疫情如此嚴重的情況下，桃園市目前3處社區篩檢站的篩檢量根本不足以找出社區「隱形傳播鍊」。他與梁為超都認為感染熱區應擴大篩檢量，最好能實施普篩。

針對龍潭篩檢站設置問題，鄭文燦表示篩檢站動線如果跟洽公眾動線容易交織，一定會做調整。另外，桃園的採檢策略是採取PCR核酸檢測，比較不會有偽陽性或者偽陰性問題，檢驗效率也相當快，大多能在一天內完成採檢報告，目前採檢能量算充足的，所以市民不用擔心。

龍潭篩檢站緊鄰區公所和戶政事務所，令民眾憂心。桃園市長鄭文燦表示篩檢站動線若與洽公民眾動線交織，會做檢討調整。圖／桃園市議會國民黨團提供
龍潭篩檢站緊鄰區公所和戶政事務所，令民眾憂心。桃園市長鄭文燦表示篩檢站動線若與洽公民眾動線交織，會做檢討調整。圖／桃園市議會國民黨團提供
龍潭篩檢站緊鄰區公所和戶政事務所，令民眾憂心。桃園市長鄭文燦表示篩檢站動線若與洽公民眾動線交織，會做檢討調整。圖／桃園市議會國民黨團提供
龍潭篩檢站緊鄰區公所和戶政事務所，令民眾憂心。桃園市長鄭文燦表示篩檢站動線若與洽公民眾動線交織，會做檢討調整。圖／桃園市議會國民黨團提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 篩檢站

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