桃園宣布停供洗車業者自來水 鄭文燦：不配合者鉛封

水情嚴峻，桃園市長鄭文燦今天表示，即日起全面停止供應洗車業者自來水，不配合的業者將由台水公司進行鉛封作業；針對被開立節水勸導單的業者，若查核後仍未達標，也將進行鉛封作業。

根據經濟部水利署防災資訊服務網，石門水庫截至今天下午1時，蓄水率為9.8%，有效蓄水量1992萬立方公尺；桃園水情燈號目前為橙燈，除了民生用水全日減壓外，工業節水率為13%，游泳池、洗車業等非工業用水節水率為20%。

鄭文燦今天上午主持抗旱應變會議時表示，考量梅雨季降雨量具不確定性，請各區公所除了購置足量水塔外，加強盤點區內各類型地下水井，及早列冊列管，在進入水情紅燈前1週，各區備援水源都要能到位。

鄭文燦表示，桃園市政府已函請轄內洗車業者自主停止洗車，根據桃園市政府經濟發展局調查，轄內246家登記的洗車業者，其中76家同意配合，73家無意願配合，97家未接聽、或無聯絡電話，因此市府決定自即日起，全面停止供應洗車業者自來水，不配合的業者，則請台灣自來水公司進行鉛封作業。

鄭文燦也說，台水公司24日抄表後，也針對450件未達成節水目標的工業或非工業用水大戶開立勸導單，若後續查核仍未達節水目標，將由台水公司進行鉛封作業。

鄭文燦指出，現在不僅疫情吃緊、水情同樣吃緊，根據氣象局簡報，5月份石門水庫集水區累計降雨量僅36毫米，為歷年平均的16%，降雨偏少，無法確保進入梅雨季後，水情能百分之百安全，因此包含地下水、放流水等各種備援水源都要能充分利用。

鄭文燦也說，桃園市有水權狀的水井共1387口，總供水量可達2億噸，相當於1座石門水庫的儲水量，若再加上無水權狀之水井，水量將更可觀，市府也願意補貼購置取水設備或抗旱期間地方自行抽水的電費及修繕費用等，另外考量農業區灌溉水井出水量較小，可利用簡易取水設備取水，因此抗旱期間可優先開放緊急使用。