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延緩永和山枯竭 頭份尖山下圳緊急抽水工程日增3萬噸

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
水利署為延緩水庫枯竭時程，在頭份市尖山下圳進行緊急抽水工程，計畫取用中港溪河床水，未來1天最高可抽取3萬噸水量進入東興淨水場應急。記者胡蓬生／攝影
水利署為延緩水庫枯竭時程，在頭份市尖山下圳進行緊急抽水工程，計畫取用中港溪河床水，未來1天最高可抽取3萬噸水量進入東興淨水場應急。記者胡蓬生／攝影

供應苗栗縣竹南、頭份及新竹部分地區用水的永和山水庫今天蓄水量僅剩80萬噸，竹南頭份雖分區實施「供五停二」，但每天供水需求至少9萬噸，6月起並可能面臨增加8小時停水的「延長版」分區供水；經濟部水利署為延緩水庫枯竭時程，在頭份市尖山下圳進行緊急抽水工程，計畫取用中港溪河床水，今天下午進行試水，未來1天最高可抽取3萬噸水量進入東興淨水場應急。

水利署長賴建信上午視察尖山下圳緊急抽水工程，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及地方民代多人到場關切，工程現場設有 100噸水量的長方形蓄水槽，並裝設4部抽水機。

中區水資源局簡報指出，為增加永和山水庫進水量，17日起協調農田水利署、第二河川床及苗栗縣政府，規畫利用尖山下圳取用大埔水庫下游區段的中港溪河床水源，並以抽水設備經由東興排水抽水至東興淨水場，這項工程今天下午可開始試水。

賴建信表示，6月前如水庫集水區累計降雨量未達100毫米以上，6月1日起新竹將由減量供水改為分區供水紅燈，苗栗、台中、北彰化等實施供五停二地區將延長停水8小時，目前竹南、頭份供水水源在中央及地方合作下，除永和山水庫，還包括增加田美攔河堰每天抽取下游6000噸河床水，也由新竹系統支援供水，目前進行的尖山下圳緊急抽水工程今天試水後，抽水量將從數千噸逐漸增至最高每日3萬噸。

到場議員關切目前竹南、頭份經常出現供水水壓不足的困擾， 民眾抱怨多，且日前供水濁度增加；水公司三區管理處表示24、25日南庄大雨造成水庫原水濁度大增，從平日10幾度飆至200多度，水公司考量竹南、頭份已分區供水及減壓，如果再停水將造成用戶極大困擾，因此仍決定供水，大雨過後第二天濁度降至80多度，淨水場處理水質已無問題。

水利署為延緩水庫枯竭時程，在頭份市尖山下圳進行緊急抽水工程，計畫取用中港溪河床水，未來1天最高可抽取3萬噸水量進入東興淨水場應急。記者胡蓬生／攝影
水利署為延緩水庫枯竭時程，在頭份市尖山下圳進行緊急抽水工程，計畫取用中港溪河床水，未來1天最高可抽取3萬噸水量進入東興淨水場應急。記者胡蓬生／攝影

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