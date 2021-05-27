疫情影響！機捷離峰時段停開直達車 桃市小黃實聯制

桃園捷運公司因應中央疫情指揮中心延長三級警戒期限，即日起至6月14日止，離峰時段停開直達車，普通車則不受影響；另外，自5月31日起，民眾搭乘桃園境內計程車也都要簡訊實聯制，違者將面臨900元到1800元罰款。

桃捷公司指出，離峰時間是指平日上午9時至下午5時、下午7時至晚上10時、以及假日全時段。雖然直達車不運行，但普通車則持現有班次，以維持服務搭乘機場捷運通勤旅客，詳情可上網站 （https://reurl.cc/ZQYjD6）查詢。

桃捷公司表示，新冠肺炎疫情升溫，民眾減少移動導致機場捷運運量下滑，本月19日至26日平均日運量14902人次，相較1月至4月的平均日運量，下降約68%，調整是經過權衡市場供需和通盤檢討結果，公司也有退票機制 (詳細退票辦法：https://reurl.cc/EnKYmm)，盼旅客給予支持和體諒。

另外，桃園全市計程車約5500輛，除部分個人計程車外，3大計程車工公會所屬會員及6大衛星派遣車隊所屬車輛均完成實聯制。交通局長劉慶豐表示，公車及計程車全面落實實聯制，可以精確掌握確診者疫情的足跡，有助防疫工作，因此決定全面實施。