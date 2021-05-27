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疫情影響！機捷離峰時段停開直達車 桃市小黃實聯制

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
本月31日起，民眾在桃園搭計程車都必須掃QR碼實聯制。圖／交通局提供
本月31日起，民眾在桃園搭計程車都必須掃QR碼實聯制。圖／交通局提供

桃園捷運公司因應中央疫情指揮中心延長三級警戒期限，即日起至6月14日止，離峰時段停開直達車，普通車則不受影響；另外，自5月31日起，民眾搭乘桃園境內計程車也都要簡訊實聯制，違者將面臨900元到1800元罰款。

桃捷公司指出，離峰時間是指平日上午9時至下午5時、下午7時至晚上10時、以及假日全時段。雖然直達車不運行，但普通車則持現有班次，以維持服務搭乘機場捷運通勤旅客，詳情可上網站 （https://reurl.cc/ZQYjD6）查詢。

桃捷公司表示，新冠肺炎疫情升溫，民眾減少移動導致機場捷運運量下滑，本月19日至26日平均日運量14902人次，相較1月至4月的平均日運量，下降約68%，調整是經過權衡市場供需和通盤檢討結果，公司也有退票機制 (詳細退票辦法：https://reurl.cc/EnKYmm)，盼旅客給予支持和體諒。

另外，桃園全市計程車約5500輛，除部分個人計程車外，3大計程車工公會所屬會員及6大衛星派遣車隊所屬車輛均完成實聯制。交通局長劉慶豐表示，公車及計程車全面落實實聯制，可以精確掌握確診者疫情的足跡，有助防疫工作，因此決定全面實施。

劉慶豐說，計程車屬於大眾運輸系統的一環，排除一些因為疫情因素暫時歇業的計程車個人行外，仍有部分營業中的計程車遲遲尚未完成實聯制，為免影響後續疫調作業時間，同時保障駕駛員及乘客的乘車安全，計程車強制執行實聯制有其必要性。交通局已協調計程車工（公）會，由工（公）會先印製1000份實聯制QRcode條碼， 今明2天會協同警察局、工（公）會一同前往招呼站宣導及張貼實聯制作業。

本月31日起，民眾在桃園搭計程車都必須掃QR碼實聯制。圖／交通局提供
本月31日起，民眾在桃園搭計程車都必須掃QR碼實聯制。圖／交通局提供
疫情影響，桃捷公司決定離峰時段停開直達車。圖／翻攝自桃捷公司官網
疫情影響，桃捷公司決定離峰時段停開直達車。圖／翻攝自桃捷公司官網

計程車 實聯制 機場捷運

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