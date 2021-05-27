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新竹縣民間企業捐贈奈米消毒罐 要協助第一線員警抗疫

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
奇鼎科技捐贈2000瓶奈米消毒罐，要協助員警抗疫。圖／新竹縣警察局提供
奇鼎科技捐贈2000瓶奈米消毒罐，要協助員警抗疫。圖／新竹縣警察局提供

本土疫情持續蔓延，警察工作量倍增，對於第一線面對民眾的警察而言，身心壓力無比巨大，有鑑於警察感染風險高，新竹縣湖口奇鼎科技便拋磚引玉，捐贈2000瓶防疫奈米消毒罐給新竹縣警察局，力挺第一線的警察可以安心執勤，持續守護民眾生命財產安全。

奇鼎科技董事長鄭智文今天上午在立委林思銘陪同下，到新竹縣警察局進行捐贈；鄭智文表示，警察是維持社會穩定安定的支柱，執勤安全需有保障，希望透過捐贈防疫奈米消毒罐，讓警察執勤隨身攜帶消毒，有效減少被感染的風險。

立委林思銘立委則心有同感說，基層警察需要支援居家隔離等勤務，防疫之餘還要維持社會治安、交通，比一般民眾更容易接觸到確診者，各項勤務接觸民眾均讓自身曝露於疫情感染風險下，近期疫情升溫，落實手部衛生是預防感染最簡單、有效的措施，奈米消毒罐可讓警察執勤安心，也讓警察家屬與民眾放心。

警察局長吳敬田代表受贈，吳敬田感謝民間企業捐贈消毒物資，守護警察執勤安全，為防疫工作盡一份心力，也呼籲民眾遵守中央流行疫情指揮中心防疫措施，同時指示員警同仁現階段勤務均以防疫優先，無論是居家隔離或居家檢疫訪視工作，做好降低警察與民眾染疫風險。

新竹縣警方受贈奈米消毒罐，將配發第一線員警使用。圖／新竹縣警察局提供
新竹縣警方受贈奈米消毒罐，將配發第一線員警使用。圖／新竹縣警察局提供

警察 疫情 新竹

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