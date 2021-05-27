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新竹建商免費提供建築基地伏流水 要協助竹科撐過旱情

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
昌益建設提供建案工地伏流水，希望能協助竹科廠商撐過旱情。圖／昌益事業群提供
昌益建設提供建案工地伏流水，希望能協助竹科廠商撐過旱情。圖／昌益事業群提供

水情拉警報，新竹地區6月1日將開始分區供水，竹科節水力度也將調升至17%，新竹就有建商決定免費提供建案地下伏流水，提供給竹科廠商使用，希望能藉由企業之間互相的幫助，撐過這次旱情危機。

據統計，竹科每天用水量近15萬噸，而晶圓代工龍頭廠台積電產能最大、用水也最多，光是竹科廠區總計每日用水量就達5.7萬噸，3月起，各廠商開始載水補充用水，除了尋找水源困難外，更增加購水成本。

不過，在新竹各地建案因工程開挖，發現常常地底下的大量伏流水影響地下室施工，因此都將這些伏流水抽走放流，浪費許多水資源，昌益事業群就決定將新竹建案的伏流水捐出，讓缺水的半導體廠商都能來取水，盡到企業互助的精神。

昌益事業群副董事長朱彥龍說，像在竹北工地近頭前溪，以往就是農田，因此地底的水量相當充沛，工程人員往下開挖地下9公尺深時，地面即湧出水來，再繼續往下挖，水就源源不斷冒出，還得動用抽水馬達將伏流水抽走，像以往這些水都是直接排入水溝流走，相當浪費。

朱彥龍表示，像竹北建案的地下室伏流水每天湧出至少600噸的水，這些水都很乾淨，只要做好沉澱手續，水質都可以達到4級水，做成工業使用完全不是問題，公司也以5個20噸的大水桶儲水，並將這些水源提供台灣的「護國群山」使用。

朱彥龍表示，公司把建案的水提供給所有半導體廠商使用，水的數量也許不多，但可以盡到企業互助的責任，只是希望提供水資源給半導體廠商的動作，達到拋磚引玉的效果，幫助因水而陷入困境的半導體廠，共同為台灣經濟而努力。

昌益建設提供建案工地伏流水，希望能協助竹科廠商撐過旱情。圖／昌益事業群提供
昌益建設提供建案工地伏流水，希望能協助竹科廠商撐過旱情。圖／昌益事業群提供

半導體 新竹 水資源

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