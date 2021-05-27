桃園擴大發放防疫津貼 包含所有第一線防疫人員

桃園市長鄭文燦今天說，擴大新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）遭隔離或感染慰問金發放方案，對象從醫療人員擴大到所有第一線防疫人員，依類別屬性給防疫津貼或加班費等。

鄭文燦今年1月26日因應衛生福利部桃園醫院群聚案，宣布「桃園市醫事人員執行醫療照護因COVID-19致受隔離或感染慰問金發給」方案，醫療院所醫事相關人員如果執行業務而確診或居家隔離，分別給予新台幣10萬元及3萬元慰問金。

鄭文燦上午主持防疫會議後宣布，方案擴大適用到身處高風險環境的第一線防疫人員，由桃園市政府防疫預備金支應，依第一線防疫人員類別屬性，提供防疫津貼或加班費等。

他舉例說，如果桃市府消防局人員執行防疫勤務，載送到疑似個案，每人發3000元防疫津貼；載送到確診個案，每人發5000元防疫津貼及5日帶薪自主健康管理假。

至於各區公所投入居家檢疫關懷工作人員，提供加班費、手機通訊費及防疫津貼等，市府也協助提升個人防護裝備，並依中央指示，第一線防疫人員列疫苗優先施打對象。