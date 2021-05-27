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民眾搶拍苗栗日落大道違規亂象 通霄警加強取締

中央社 / 苗栗縣27日電

苗栗縣通霄鎮台61 線西濱落日大道，每年5、7月，夕陽剛好從路中央沒入海中，絕美景色吸引民眾搶拍，險象環生，通霄警分局今天表示，民眾違規影響交通安全，更怕群聚釀防疫破口，將加強取締。

台61線西濱快速道路新埔聯絡道被稱為「日落大道」，每年5月和7月各有一段時間，可以看到夕陽從道路中央，緩緩沉落入海中，曾獲交通部最美景觀公路票選第1名，吸引全國各地遊客，前往搶拍美景，造成違規停車及行人徒步穿越車道等亂象。

附近居民指出，昨天傍晚又出現大小車輛違規停放在路旁，為了拍攝落日美景，機車逆向行駛、行人跑到車道中央蹲坐拍照，車輛從西濱快速道路行駛下新埔匝道，要緊急減速、還要閃過人群，真的是「很危險」。

通霄分局副分局長邱泰永表示，警方已在此路段架設路口即時監控攝影機，只要發現有違規情況，員警會先透過廣播提醒用路人儘快駛離，如果用路人仍不聽勸導，將直接開單告發，今年度在該路段已取締違規停車、行人任意穿越道路，共計52件。

警方指出，目前正值全國同步防疫期間，各地民眾前往當地搶拍美景，形成另類群聚，恐怕變成傳染疫情的破口，因此將加強取締；苗栗縣政府文化觀光局也表示，已規劃在落日大道旁興建一處觀景台，呼籲民眾等待落成後再前往，以確保生命財產安全。

苗栗縣 車道

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