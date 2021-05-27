影／全台最美落日大道吸引人潮 近日拍照違停亂象叢生

曾獲全台最美十大景觀公路票選第1名的台61線新埔交流道落日大道，最近因日落方向逐漸對正大道，吸引攝影愛好者及行經駕駛人停留駐足，但也出現車輛違停、行人任意穿越車道、在中線取景等交通亂象，這波攝影熱潮估計持續到周日，通霄警分局強調已告發52件違規 ，警方除加強取締交通違規，涉及違反防疫規定的行為也將函請衛生單位裁罰。

台61線西濱快速公路白沙屯交流道到通霄交流道路段在2018年通車，其中新埔交流道銜接台1線公路的匝道面對大海，落日景致迷人，通車後 成為爆紅攝影熱點；公路總局先前舉辦全台最美十大景觀公路票選，通霄在地攝影工作者張文煥在新埔交流道拍攝多幀落日美景照片，作為日落大道參加票選的代表圖片，也讓這路段網路票選一路領先到底。

當地居民指出，每年5月及7月，因海面上的日落方向逐漸對正落日大道，也是取景最佳時刻，這一周來已吸引許多遊客、攝影愛好者爭相來拍照，但交通亂象叢生，尤其昨天傍晚黃昏時段，車輛違停，拍照者任意穿梭車道，還有人站立中線取景，讓人捏把冷汗，這波攝影時機估計可持續到5月底，希望警方加強維持交通秩序。