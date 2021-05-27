竹科將設社區篩檢站 6月初開放廠商預約篩檢

為確保竹科從業人員安全，竹科管理局在竹市府協助下，即將建置竹科篩檢站，市長林智堅昨天與竹科管理局長王永壯等人到園區篤行路空地勘查。林說，保衛新竹就是保護竹科，保衛台灣的神山群，預計6月初竹科篩檢站啟用，開放廠商預約人員篩檢。

新竹市第1座社區篩檢站在國軍地區新竹醫院停車場，連日來運作順暢，林智堅說，社區篩檢站啟動後，王永壯便向他提出竹科設置社區篩檢站的必要性，2人昨天也和新竹馬偕醫院感染科主任曾政尹等人，共赴園區篤行路空地勘查並敲定社區篩檢站位置。

林智堅今天主持防疫會議，也宣布這項消息表示，竹科社區篩檢站將成為園區的防疫碉堡，同樣採高規格防疫措施，兼具快篩與PCR篩檢，快篩區為組合屋型式，為醫護規畫獨立作業空間，PCR篩檢站為正壓採檢亭，讓採檢人員「零接觸」高風險者。

新竹市衛生局指出，竹科社區篩檢站預計6月初上線，同樣採取預約制。園區廠商可透過科管局，單一窗口預約，安排廠區員工、家屬及商務人士篩檢，透過快速篩檢機制可大幅降低疫情入侵的風險，並減低廠商對於疫情可能影響生產量能的不安定感。對於廠區發生人員染疫後的處置，也將更有效率、更為精準。