疫情影響工程進度 桃市府：建照有效期自動延長3年

桃園市政府今日舉行防疫會議，市長鄭文燦指出，受疫情影響許多工程必須展延或停工，因此將延續去年政策，開放建照有效期限延期，至2021年12月31日以前的建照，將自動延長3年有效期。

鄭文燦表示，桃園去年率全國之先於4月9日公告，2020年4月9日到2020年12月31日建照有效期限自動延長2年，今年因為疫情仍在，將公告今年12月31日以前到期的有效建照，自動延長3年，由建築管理工程處另行公告。

鄭文燦表示，公共工程若因疫情須展延或停工，將按照契約規定來進行調整，讓停工或展延能夠有一定的處理模式。

工務局指出，考量近期疫情警戒及防疫政策影響，招標中工程可適時延長等標期，履約中公共工程因防疫影響要進行，可依契約約定及廠商之申請核實延長，廠商若因疫情發生需停工，可依契約核實給付廠商所需增加之必要費用。